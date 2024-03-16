Всі потерпілі отримають с бюджету міста грошову допомогу.

Смертоносний російський ракетний удар по Одесі, здійснений 15 березня, обріс новими деталями.

Як повідомила журналістам заступниця мера міста Світлана Бедрега, постраждалі отримають матеріальну допомогу з бюджету Одеси. Залежно від стану потерпілого сума складе від 50 тис. до 100 тис. гривень. Окрім того, витрати на поховання загиблих також візьме на себе місто. Наразі на місці трагедії продовжують працювати оперативні та міські служби, благодійні організації, волонтери.

"Міська влада з перших хвилин на місці, поруч з людьми. Допомагаємо закривати вікна та двері, поки що плівкою та ДСП, щоб мінімізувати потрапляння холодного повітря та осадів в приміщення. На сьогодні таких 52 будинки, обстеження триває. Людям надається вся необхідна допомога в оформлюванні документів на матеріальну допомогу та компенсацію", - розповів міський голова Геннадій Труханов.

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Комунальні служби міста продовжують розбір завалів. У роботах беруть участь 34 співробітники, залучено 11 одиниць техніки. Також стало відомо, що серед загиблих - освітянин. За словами директорки департаменту освіти та науки міської ради Олени Буйневич, через ракетний удар 15 березня загинув співробітник закладу освіти.

"Щиро сумуємо з приводу непоправної втрати - загибелі нашого колеги Березного Олександра Зосимовича, заступника директора з господарської частини позашкільного закладу освіти. Скорботна новина страшна, жахлива, несправедлива... перестало битися серце світлої людини, доброго друга, доброзичливого колеги, надійного порадника та професіонала своєї справи", - повідомила Буйневич.

Важливі новини - Одеса сьогодні у центрі уваги

Армія РФ атакувала Одесу двома ракетами "Іскандер-М", які влучили у житловий сектор. Сталося руйнування 3-поверхової будівлі в рекреаційній зоні, щонайменше 10 приватних будинків зазнали пошкоджень. Після першого удару на місце події прибули рятувальники та "швидкі", щоб допомогти постраждалим. В цю мить російські загарбники завдали повторного удару, як стверджують фахівці, щоб жертв було набагато більше. Загинуло 20 людей, серед яких фельдшер, рятувальник, поліцейські, колишній віце-мер Одеси.

Сьогодні, 16 березня, стало відомо, що у лікарні від поранень помер ще один співробітник ДСНС. У лікарнях - десятки постраждалих.

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