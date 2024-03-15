Серед медиків та рятувальників також є тяжко поранені.

В Одесі через ракетний удар, який по місту завдала російська армія, загинули фельдшер та співробітник ДСНС, які прибули на допомогу населенню після першого вибуху.

Як повідомив начальник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер, внаслідок російської ракетної атаки є загиблі.

"На жаль, загинули фельдшер та співробітник ДСНС, які після першого вибуху приїхали надавати допомогу на місце. Серед медиків та рятувальників також є тяжко поранені. Загальна кількість постраждалих уточнюється, всім надається необхідна медична допомога", - розповів посадовець.

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За непідтвердженими даними, у місті постраждали понад три десятки людей. Місце, де сталася трагедія, зараз оточено представниками відповідних служб. Туди не пускають, ані транспорт, ані пішоходів.

Ракетний удар по Одесі

Сьогодні російські загарбники завдали ракетного удару по Одесі. За даними військового аналітика Олександра Коваленка, удар було завдано балістичними ракетами з території окупованого Криму. Очільник ОВА Олег Кіпер повідомив, що через атаку у місті є поранені та просив людей перебувати в укриттях.