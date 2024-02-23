В обласному центрі припинено рятувально-пошукові роботи.

Новини Одеси сьогодні у центрі уваги - після дронового удару російських загарбників під руїнами цивільного об’єкта знайшли ще двох загиблих.

Про це повідомили у Силах оборони півдня України. Зазначається, що під час рятувально-пошукових робіт під завалами зруйнованої будівлі виявлено тіла ще двох загиблих осіб. "Всього троє загиблих внаслідок ворожої атаки", - розповіли військові.

Також у Силах оборони додали, що пошуки припинено. Проводиться розбір та поливання руїн.

У Головному управлінні ДСНС в Одеській області оприлюднили відео з місця події. На ньому зафіксовано, яка страшна пожежа та руйнування сталися від вибуху.

У центрі уваги Одеса - вибухи сьогодні пролунали в обласному центрі, що треба знати

Нагадаємо, ввечері 22 лютого російська армія завдала удару по Одещині безпілотними апаратами. В регіоні кілька годин тривала повітряна тривога. Потім стало відомо, що регіон атаковано ударними дронами типу Shahed-131/136. Водночас з літаків тактичної та стратегічної авіації, з акваторії Чорного моря, ворог спрямував ракети типу Х-31П і Х-22, але ракети втратили бойову спроможність в повітрі. Плюс - підрозділами протиповітряної оборони було збито 9 дронів-камікадзе.

На жаль, один з уражених дронів, який "перехопили" над акваторією моря, впав на будівлю підприємства в прибережній зоні Одеси, спричинивши руйнування та пожежу. З пошкодженої будівлі вдалось визволити жінку-охоронця, вона не постраждала. Під час ліквідації пожежі рятувальники виявили тіло одного загиблого.

Вас також можуть зацікавити новини: