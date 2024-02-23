Інформація щодо кількості постраждалих уточнюється.

Ввечері 22 лютого російські окупаційні війська атакували Одеську область ударними дронами типу Shahed. В регіоні кілька годин тривала повітряна тривога.

Про наслідки ворожої атаки розповів очільник Одеської обласної війської адміністрації Олег Кіпер. За його словами, в Одесі спалахнула пожежа на об’єкті цивільної інфраструктури.

"Є інформація про постраждалих людей. Данні та кількість уточнюються. На місці працюють всі відповідні служби", – написав він.

Інших подробиць наразі немає. Варто зазначити, що тривога в області тривала понад дві години – з 21:10 до 23:54 22 лютого.

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22 лютого під вогнем російських окупантів опинилася і Донеччина. Ворог обстріляв Костянтинопільське з "Ураганів". По території села влучили 13 снарядів.

Як повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін, 1 людина загинула і 9 поранено внаслідок обстрілу. Серед поранених — 4 підлітка: 12, 14, 15 і 16 років. Всім надана необхідна медична допомога.

Також окупанти вдарили по тепловій електростанції, розташованій в одному з прифронтових регіонів. Внаслідок атаки постраждали енергетики, було серйозно пошкоджено обладнання ТЕС.

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