Ввечері 22 лютого російські окупаційні війська атакували Одеську область ударними дронами типу Shahed. В регіоні кілька годин тривала повітряна тривога.
Про наслідки ворожої атаки розповів очільник Одеської обласної війської адміністрації Олег Кіпер. За його словами, в Одесі спалахнула пожежа на об’єкті цивільної інфраструктури.
"Є інформація про постраждалих людей. Данні та кількість уточнюються. На місці працюють всі відповідні служби", – написав він.
Інших подробиць наразі немає. Варто зазначити, що тривога в області тривала понад дві години – з 21:10 до 23:54 22 лютого.
Атаки РФ по Україні – інші новини
22 лютого під вогнем російських окупантів опинилася і Донеччина. Ворог обстріляв Костянтинопільське з "Ураганів". По території села влучили 13 снарядів.
Як повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін, 1 людина загинула і 9 поранено внаслідок обстрілу. Серед поранених — 4 підлітка: 12, 14, 15 і 16 років. Всім надана необхідна медична допомога.
Також окупанти вдарили по тепловій електростанції, розташованій в одному з прифронтових регіонів. Внаслідок атаки постраждали енергетики, було серйозно пошкоджено обладнання ТЕС.
Вас також можуть зацікавити новини:
- Названо ще одну гарячу точку фронту, де РФ намагається прорвати оборону
- Постійні штурми та обстріли: у Генштабі розповіли про ситуацію на фронті
- Окупанти застрягли на околицях Роботиного: Дикий про пріоритетні напрямки наступу ворога
- Сирський знайшов тисячі бійців, які жодного разу не були на фронті, - Арахамія