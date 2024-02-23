Зазначається, що із пошкодженої будівлі вдалося врятувати охоронницю – вона не постраждала.

В Одесі через удар російської армії сталося руйнування цивільного об’єкта, спалахнула пожежа. Уже відомо про загиблого.

Як повідомили в Силах оборони півдня України, ворог атакував Одещину ударними дронами типу "Shahed-131/136". Водночас з літаків тактичної та стратегічної авіації, з акваторії Чорного моря, агресор спрямував ракети типу Х-31П і Х-22.

"Ракети втратили бойову спроможність в повітрі. Підрозділами протиповітряної оборони було збито 9 дронів-камікадзе", – йдеться у повідомленні.

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Водночас один з уражених над морем дронів, впавши на будівлю підприємства в прибережній зоні Одеси, спричинив руйнування і пожежу. З пошкодженої будівлі вдалось визволити охоронницю, вона не постраждала, але під час ліквідації пожежі рятувальники знайшли тіло одного загиблого. За попередньою інформацією, всередині могли перебувати інші люди.

"Триває гасіння пожежі та пошуково-рятувальна операція", – додали у Силах оборони.

За даними прес-служби регіонального главку ДСНС, будівля у прибережній зоні міста зазнала значних руйнувань. За попередніми даними, площа пожежі складає 500 кв. м.

На місці працюють 34 рятувальники, залучено 8 одиниць пожежної техніки.

Атака дронів по Одесі

Як повідомляв УНІАН, ввечері 22 лютого російські окупаційні війська атакували Одещину ударними дронами. В регіоні кілька годин тривала повітряна тривога.

Згодом очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер повідомив, що в Одесі спалахнула пожежа на об’єкті цивільної інфраструктури. Зазначалося, що є інформація про постраждалих.

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