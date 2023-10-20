Людей просять не наближатися до узбережжя та берегтися від можливого вибуху.

На Одещині, біля міста Чорноморськ, вже понад п’ять годин дрейфує міна, але через шторм її неможливо знешкодити.

Як повідомляють у пресслужбі Сил оборони півдня України у Telegram, через сильний шторм контрольоване знищення міни ускладнене. Вона перебуває в прибережних водах.

"Сили оборони продовжують спостереження і при можливості фахово проведуть відповідні заходи. Звертаємо увагу, що сильне хвилювання моря може призвести до неконтрольованого підриву міни. Враховуючи відстань знаходження від місця можливого вибуху житлових будинків та прогулянкових зон, просимо місцевих жителів утриматись від наближення до узбережжя", - йдеться у повідомленні.

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Також людей просять у будівлях тримати вікна у режимі "провітрювання" та убезпечити себе на випадок пошкодження скління.

За словами мера міста Василя Гуляєва, який вперше повідомив про небезпеку близько 13:00, міна знаходиться у бухті. Він теж звернувся до населення з проханням триматися якомога далі від узбережжя.

Вибухова та мінна небезпека

Як повідомляв УНІАН, через повномасштабний напад РФ у Чорному морі знаходиться багато вибухових пристроїв, зокрема, протикорабельних мін. Час від часу їх зриває з якоря та вони опиняються поруч з узбережжям тощо. На Одещині вже було кілька випадків контрольованого та неконтрольованого підриву таких небезпечних предметів.

Також нагадаємо, що нещодавно в Одесі через вибух в офісі торговельної мережі "Копійка" постраждали двоє людей. З'ясувалося, що один з працівників приніс на роботу в якості сувеніра використаний боєприпас.

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