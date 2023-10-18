Правоохоронці встановлюють походження вибухового предмета.

В Одесі через вибух у відомій торговельній мережі поранено двох людей.

Як повідомили в регіональному главку Національної поліції, подія сталася в офісі однієї з торговельних мереж. Попередньо встановлено, що вибухнув використаний боєприпас, який в якості сувеніра приніс до офісу один зі співробітників.

"Двох працівників, які перебували під час вибуху у приміщенні, з вибуховими та рваними ранами кінцівок госпіталізовано", - розповіли у поліції.

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На місці події працюють слідчо-оперативна група, вибухотехніки та криміналісти. Розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу ("незаконного поводження зі зброєю, бойовими припасами тощо"). Встановлюються повні обставини події та походження вибухового предмета. Триває слідство.

Поліція звертається до громадян з проханням бути дуже уважними та обережними, не наражати себе та оточуючих на небезпеку.

"Ні в якому разі не наближайтесь та не торкайтесь підозрілих предметів та тих, що зовнішньо схожі на бойові припаси, снаряди, міни тощо. На даний час, коли в нашій країні тривають бойові дії, це питання дуже актуально. У разі, якщо ви виявили такі предмети, невідкладно повідомте про це до найближчого підрозділу поліції, або зателефонуйте на спецлінію "102", - наголошують у главку.

У соціальних мережах очевидці повідомляють, що вибух стався в офісі мережі "Копійка" на Київському шосе. Нібито, постраждалі - співробітник мережі та виконавчий директор - вирішили розібрати "сувенір з фронту".

Інциденти в Одесі

Наприкінці липня в Одесі у Будинку профспілок, який знаходиться на Куликовому полі, стався вибух. Зокрема, за даними поліції, унаслідок необережного поводження граната вибухнула у руках масажиста-реабілітолога, який орендував там підвальне приміщення. Реабілітолог загинув, а його відвідувач отримав баротравму легкого ступеня. За деякими даними, боєприпас масажисту подарував саме клієнт, який сам постраждав під час вибуху.

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