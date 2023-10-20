Відповідне рішення було прийняте 12 жовтня під час чергового "Рамштайну", а з 16 жовтня кораблі в морі.

У Чорному морі, поруч з узбережжям Болгарії, корабельна група ВМС двох країн почала розчищати "коридор" для цивільних суден. Про це повідомив експерт, керівник проєкту в Інституті Чорноморських стратегічних досліджень Андрій Клименко.

"Нарешті... Мінно-тральна група ВМС Болгарії та Румунії розпочала тралення акваторії Чорного моря поблизу берегів Болгарії, на маршруті нового українського морського коридору. Наші чорноморські сусіди демонструють на диво стислий період від прийняття рішення про створення мінно-тральної групи до початку практичної роботи", - написав експерт у Facebook.

За його даними, відповідне рішення було прийняте 12 жовтня під час чергового "Рамштайну", а з 16 жовтня кораблі в морі.

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"Спостерігаємо 7 кораблів - румунський, 6 болгарських… Дуже добре, що не обмежуються територіальним морем (12-мильна зона, територіальні води) Болгарії, а й працюють в прилеглій зоні, де як раз проходять маршрути балкерів нового українського зернового коридору", - зазначає фахівець.

За словами Клименка, серед 7 кораблів мінно-тральної групи фахівці ідентифікували п’ять болгарських суден ВМС Болгарії - мінний загороджувач "Цибър", фрегати "Дръзки" та "Верни", сторожовий корабель "Смели", а також - морський тральник "Slt. Alexandru Axente" ВМС Румунії. Також в акваторії працюють ще два болгарські тральники.

"12 жовтня міністр національної оборони Туреччини Яшар Гюлер зустрівся з міністром оборони Болгарії Тодором Тагарьовим і заступником міністра оборони Румунії Симоною Кожокару в штаб-квартирі НАТО, де він брав участь у засіданні міністрів оборони країн НАТО. На засіданні було ухвалено рішення про створення "тристоронньої ініціативи" для спільної роботи над боротьбою з морськими мінами в Чорному морі", - зазначив Клименко.

Міни у Чорному морі

З початку повномасштабного вторгнення в Україну, Росія забруднила мінами й акваторію Чорного моря. Їх часто виносить на узбережжя, зокрема на Одещині та Миколаївщині, також такі вибухові пристрої дуже небезпечні для цивільного судноплавства.

Зокрема, 6 жовтня повідомлялося, що в Чорному морі підірвалося торговельне судно Kafkametler (прапор Туреччини). Судно отримало пошкодження в 11 морських милях на північ від міста Суліна в Румунії. Ще один інцидент стався нещодавно, 15 жовтня, біля берегів Румунії - на міні підірвався нафтовий танкер Ali Najafov (прапор Ліберії).

Туреччина, Болгарія та Румунія вирішили створити ініціативу для боротьби з морськими мінами в Чорному морі.

Після виходу РФ із "зернової угоди" армія країни-агресорки почала завдавати удари по портах Одещини та місцях зберігання збіжжя. ВМС ЗСУ запропонували альтернативний шлях для цивільних суден, які транспортують продовольство.

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