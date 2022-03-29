Затримані вели відеозйомку на мобільний телефон з автомобіля.

В Одеській області затримали чоловіка і жінку за відеозйомку українських блокпостів і військових.

Про це повідомили в 11-й бригаді ім. Михайла Грушевського Нацгвардії України.

Зазначається, що нацгвардійці затримали двох осіб, які, ймовірно, передавали інформацію російським окупантам.

Зокрема, під час несення служби на одному з блокпостів, бійці виявили двох осіб, які зі свого автомобіля вели відеозапис.

Перевіривши їхній мобільний телефон, нацгвардійці знайшли в ньому ряд зображень блокпостів, місць розташування військової техніки ЗСУ.

На запитання, звідки і для чого вони вели відеозйомку, затримані (чоловік і жінка) не відповіли.

В ході перевірки документів з'ясувалося, що ці люди – уродженці Луганської та Одеської областей.

Як повідомляв УНІАН, 7 березня у Івано-Франківську Служба безпеки та Національна поліція України затримали інформаторку Російської Федерації. Зокрема, мешканка Києва переїхала на Прикарпаття в грудні 2021 року. Вона оселилася неподалік від військового аеродрому. Зрадниця вивчала маршрути зльоту і посадки, фіксувала на фото і відео вильоти літаків. Отримані дані направляла в РФ. Слідчі СБУ повідомили 48-річній киянці про підозру у державній зраді (ч.1 ст. 111 Кримінального кодексу).