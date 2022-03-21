У відомстві наголосили, що зараз усі колаборанти затримані і відповідатимуть за свої дії перед законом.

Минулої доби Служба безпеки України затримала білоруського шпигуна і кількох проросійських колаборантів.

Про це повідомляє прес-центр СБУ.

Зокрема, у Луганській області СБУ почала розслідування дій представника "прес-служби" так званої "ЛНР" Івана Філіпоненка, який публічно заявляв нібито про здачу Рубіжного окупантам.

Минулої доби у Дніпропетровській області СБУ схопила проросійського агітатора, який поширював вигідні Кремлю фейкові матеріали у соцмережах і збирав дані щодо обороноздатності Києва та Дніпра.

У Волинській області 20 березня спецпризначенці СБУ затримали громадянина Білорусі, який збирав для ворога інформацію про розміщення та пересування техніки ЗСУ та стан мобілізації у регіоні.

У Кіровоградській області СБУ викрила українця, який відкрито підтримував широкомасштабне вторгнення РФ і висловлював проросійську позицію.

"Зараз усі колаборанти затримані і відповідатимуть за свої дії перед законом", - йдеться у повідомленні.

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