Росіяни влучили дронами по супермаркету на Одещині: є поранені

Через пряме влучання будівля зруйнована.

В Одеській області російські військові завдали дронового удару по супермаркету, є поранені.

Як передає кореспондент УНІАН, після того, як було оголошено повітряну тривогу, моніторингові канали повідомили про російські безпілотники, які йдуть на великій висоті.

Незабаром у місцевих ТГ-каналах з’явилась інформація про те, що ворог завдав удару по населеному пункті Маяки – дрони влучили у супермаркет "Таврія". Оприлюднено жахливі кадри, на яких видно, як після прямого влучання будівля руйнується та спалахує пожежа.

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Речниця Одеської обласної прокуратури Інна Верба підтвердила УНІАН факт влучання. За попередніми даними, постраждало троє людей.

"ЗС Росії атакували Одеську область реактивними дронами. В одному з населених пунктів сталося влучання. Унаслідок ворожої атаки постраждав 34-річний чоловік. У нього діагностовано мінно-вибухову травму. Потерпілого госпіталізовано. Також постраждали дві жінки – 40-річна та 57-річна", - сказала речниця.

Атака на інтернет-провайдера в Одесі

Як писав УНІАН, нещодавно російські військові атакували середмістя Одеси реактивним дроном, поціливши у технологічну будівлю відомого інтернет-провайдера "Тенет".

У компанії повідомили, що постраждав технологічний комплекс. Зафіксовано суттєві пошкодження систем життєзабезпечення об'єкта, зокрема, систем охолодження та енергогенеруючого обладнання. Йшлося, що подальша експлуатація пошкодженого майданчика наразі під великим питанням, а у частини абонентів можливі перебої не тільки з доступом до мережі Інтернет, а й до окремих сервісів.

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