В Одесі перебої з інтернетом внаслідок російського удару по офісу відомого провайдера

Через атаку зайнялася пожежа, пошкоджено фасад та дах будівлі, а також автомобілі.

Російські військові атакували середмістя Одеси реактивним дроном. Він влучив у технологічну будівлю відомого інтернет-провайдера.

Як передає кореспондент УНІАН, повітряну тривогу в місті оголосили близько 18.05. Моніторингові канали повідомили, що над містом на дуже великій висоті пересувається російський ударний безпілотник. Незабаром пролунав потужний вибух, який було чути у різних районах міста. Дим та вогонь побачили люди, що перебували у середмісті.

Як повідомили УНІАН у пресслужбі Одеської обласної прокуратури, російські військові атакували місто - реактивний дрон влучив у 4-поверхову будівлю. "Пошкоджена цивільна інфраструктура, наслідки уточнюються", - сказали у пресслужбі.

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Начальник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак підтвердив, що ворог атакував Одесу: "Є пошкодження адмінбудівлі. Деталі зʼясовуємо".

Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер заявив, що ворог завдав удару по адміністративній будівлі. Там пошкоджено фасад та дах будівлі, а також припарковані автомобілі.

Він також закликав громадян не публікувати фото та відео з місяця події: "Звертаюсь до мешканців. Оприлюднення фото і відео місця події одразу після удару недопустимо. Це фактично підказує ворогу, де перебувають люди, і збільшує ризик повторного удару саме під час рятувальної операції".

За його словами, пожежа, що виникла внаслідок ворожого удару, наразі ліквідована. Інформація про загиблих та постраждалих не надходила.

Влучання в офіс TENET

Водночас у соцмережах з’явилась інформація про те, що влучання сталося у будівлю відомого інтернет-провайдера TENET, який, згідно з відкритими джерелами, є найбільшою телекомунікаційною компанією півдня України. Деякі місцеві жителі скаржаться на проблеми з інтернетом. Джерело у правоохоронних органах підтвердило УНІАН факт влучання.

У компанії TENET повідомили, що постраждав технологічний комплекс. "Зафіксовано суттєві пошкодження систем життєзабезпечення об'єкта, зокрема систем охолодження та енергогенеруючого обладнання. Подальша експлуатація пошкодженого майданчика наразі під великим питанням", - йдеться в офіційній заяві.

Також провайдер пояснив, що через удар у частини абонентів можливі перебої не тільки з доступом до мережі Інтернет, а й до окремих сервісів.

Удари по Одещині - більше новин

Як писав УНІАН, нещодавно ворог завдав серії ударів по автодорозі на Одещині. Було пошкоджено вантажні та легкові автомобілі. Йшлося, що пʼятеро людей постраждали. Двоє з них госпіталізовані, стан одного з постраждалих був вкрай важкий. Як уточнили УНІАН в пресслужбі Одеської обласної прокуратури, серед госпіталізованих був чоловік, 1982 року народження.

Також росіяни атакували реактивним дроном цивільне судно під прапором Маршаллових островів. Воно було завантажене рапсовою олією. Внаслідок удару загинув 41-річний моряк-іноземець, поранень зазнали ще 7 моряків, всі постраждалі - чоловіки віком 20-67 років. Як стало відомо УНІАН, всі постраждалі - громадяни Туреччини.

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