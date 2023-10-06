Вибухи чули над Севастопольською чи Південною бухтою.

У ніч проти 6 жовтня у Севастополі в окупованому Криму було чути вибухи. Як повідомляє "Кримський вітер", ймовірно, сили протиповітряної оборони працювали над Севастопольською чи Південною бухтою.

Російський так званий "губернатор Севастополя" Михайло Развожаєв повідомляв, що нібито відбивають атаку морських дронів.

"Гучні звуки в районі Північного молу — це розрахунки ППДО (протипідводного-диверсійного забезпечення – УНІАН) Чорноморського флоту. За попередньою інформацією, відбивають атаку двох безекіпажних морських катерів", — написав він в Telegram.

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Ситуація в Севастополі - це треба знати

Після атак України росіяни почали ховати свої кораблі ховали у гавані Севастополя, захищеній боновими загородженнями. Однак після удару по Севастополю росіяни почали пересувати кораблі подалі в море. Речник Військово-морських сил Збройних сил України Дмитро Плетенчук зазначив, що військові бачать розосередження корабельного складу.

Відомо, що Росія перекидає частину Чорноморського флоту РФ з Севастополя в Криму в Новоросійськ у Краснодарському краї. Супутникові знімки підтверджують, що ворожий флот "втікає" з Криму.

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