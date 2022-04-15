Із вулиць також поступово прибирають барикади з мішків із піском.

З вулиць у центрі Одеси прибирають протитанкові "їжаки" та барикади, які встановили на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Про це повідомила "Думская.net". Очевидці розповіли виданню, що з центральних вулиць міста вивозять протитанкові "їжаки", які встановили на проїздах до вулиці Дерибасівської та культурних пам’яток.

Із вулиць також поступово прибирають барикади з мішків із піском. За словами депутата Одеської районної ради Наталі Богаченко, протитанкові загородження надішлють на Миколаївсько-Херсонський напрямок.

Нагадаємо, на початку березня Дерибасівську та центр Одеси заблокували протитанковими їжаками. Військове командування очікувало, що російські окупанти можуть здійснити висадку десанту з моря.

Пам’ятник Дюку на Приморському бульварі обклали горою мішків із піском.

Як повідомляв УНІАН, раніше військова адміністрація Одещини повідомила, що в окупованому Придністров’ї здійснюють підготовку російських військ із можливим наступом на Одесу. Крім того, у Державній прикордонній службі посилили несення служби на ділянці кордону України з Придністров’ям.

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