Пошкоджено щонайменше 18 приватних будинків, газопровід, господарчі споруди та автомобілі.

Сьогодні, 28 листопада, російські окупанти завдали масованого ракетного удару по Україні, в тому числі – по Одеській області, де є поранені та руйнування.

За даними пресслужби Одеської обласної прокуратури, наразі ще уточнюється тип та кількість ракет, які ворог запустив по регіону.

Наразі відомо, внаслідок атаки травмовано троє місцевих жителів, серед них - 16-річний хлопець. Як уточнили УНІАН в прокуратурі, усі постраждалі – в Одеському районі, люди отримали легкі тілесні ушкодження. У цьому ж районі пошкоджено щонайменше 18 приватних будинків, газопровід, господарчі споруди та автомобілі.

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Окрім того, в одному з районів Одеси пошкоджено гаражне приміщення, виникла пожежа.

За даними пресслужби, про поранених в Одесі поки інформація не надходила. Наразі розпочато розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Огляд відповідних місць триває, повний перелік руйнувань та пошкоджень встановлюється. На місцях подій прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями документують наслідки збройної агресії РФ.

За даними очільника Одеської ОВА Олега Кіпера, житлові будинки пошкоджені зокрема в Одеському районі. Також через падіння уламків однієї з ракет, в області виникло загоряння сухої трави, яке ліквідовано самозатуханням.

Кіпер додав, що постраждала також 90-річна жінка, у неї та підлітка - садна та різані рани.

"Також сьогодні в лікарні від отриманих травм померла 26-річна дівчина, яка була поранена внаслідок російської дронової атаки 8 листопада. Лікарі робили все можливе, проте врятувати одеситку, на жаль, не вдалося…", - додав посадовець.

Ракетний удар по Україні 28 листопада - подробиці

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 28 листопада, армія РФ завдала масованого ракетного удару по Україні. Ще вчора ввечері ворог запустив дрони, а ближче до ранку у небо злетіли сім бортів стратегічних бомбардувальників Ту-95МС, з акваторії Чорного моря окупанти запустили ракети типу "Калібр". Через атаку на Рівненщині понад 280 тисяч абонентів без світла, є перебої з водою, потужні вибухи чули жителі Стрия, Луцька, Вінниччини, Хмельницького. Внаслідок ракетного удару по Києву зафіксовано падіння уламків в Дніпровському районі столиці, попередньо, на відкриту територію.

В країні введені екстрені відключення електроенергії. Як повідомив міністр енергетики Герман Галущенко, атаки на енергооб'єкти відбуваються по всій Україні. Зокрема, ракетна атака зачепила західні регіони. Керівник Волинської ОДА Іван Рудницький заявив про приліт, повідомляється, що перші вибухи в Луцьку пролунали ще о 06:20, незабаром вони повторилися. Мер Луцька Ігор Поліщук додав, що в місті перестали їздити тролейбуси, а водоканал і теплоенерго (критична інфраструктура) підключають до альтернативних джерел енергії. Крім того, він заявив, що діти в Луцьку 28 листопада навчаються дистанційно.

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