У низці міст пролунали вибухи

Цього ранку, 28 листопада, Росія влаштувала масовану атаку на Україну. Ввечері ворог запустив дрони, а ближче до ранку у небо злетіли сім бортів стратегічних бомбардувальників Ту-95МС. О 05:03 росяни запустили "Калібри" з акваторії Чорного моря.

Оновлено 6:43. Міністр енергетики Герман Галущенко повідомив, що під ударом опинилась енергетика. Атаки на енергообʼкти відбуваються по всій Україні.

Щойно буде дозволяти безпекова ситуація, будуть уточнюватись наслідки.

Відео дня

Оновлено 6:39. Застосовуються екстренн відключення світла: Київ, Київщина, Одещина, Дніпропетровщина, Донеччина.

Оновлено 6:37. У Харківській ОВА повідомили, що усі три удари - в Київському районі Харкова, поки без постраждалих.

Оновлено 6:30. "Ванек" повідомляє, що "Калібри" поки що все. Очікується підліт ракет з ТУ-95мс найближчим часом. Загрозу ракетного удару подовжено щонайменше до 08:00. Він зазначає, що, враховуючи пускові маневри, буде дві хвилі, але кількість ракет невідома.

Оновлено 6:27. ЗМІ пишуть про вибухи у Рівному та Луцьку.

Оновлено 6:26. КМВА пише про загрозу удару крилатих ракет по Києву.

Оновлено 6:25. Ракета через Івано-Франківщину рухається в напрямку Стрия. Ракета на Луцьк.

Оновлено 6:23. ЗМІ пишуть про вибухи у Луцьку.

Оновлено 6:22. Ракета з Тернопільщини рухається в напрямку Львівщини.

Ракета з півдня Рівненщини курсом на Волинь

Оновлено 6:20. В Україні почали запроваджувати екстрені відключення світла, пише ДТЕК

Оновлено 6:19. Ракета з Тернопільщини рухається у північному напрямку. У Рівному гучно, ЗМІ пишуть, що подекуди у місті зникло світло.

Оновлено 6:17. ПС ЗСУ повідомляють про ракету в напрямку Рівного.

Голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов повідомляє, що ворог завдав по Харкову три удари. Наслідки невідомі.

Ракетна атака на Україну - останні новини

18 листопада російська армія завдала удару по Одесі балістичною ракетою "Іскандер-М". Загинули 11 людей, понад півсотні отримали поранення, серед них діти віком 7, 10 та двоє 11 років.

25 листопада, російська окупаційна армія завдала чергового ракетного удару по середмістю Одеси. Тоді постраждали 11 людей.

Вас також можуть зацікавити новини: