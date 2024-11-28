Міністр енергетики України заявив, що наслідки уточнюватимуть уже після ракетної атаки Росії.

В Україні були введені екстрені відключення електроенергії, що пов'язано з черговим масованим ударом Росії по Україні, заявив міністр енергетики України Герман Галущенко.

"Атаки на енергооб'єкти відбуваються по всій Україні. Щойно дозволятиме ситуація з безпекою, уточнюватимуться наслідки. Слідкуйте за офіційними повідомленнями і будьте в укриттях", - написав він у публікації у Facebook.

Зокрема, ракетна атака зачепила західні регіони. У Волинській області є "приліт", заявив керівник Волинської ОДА Іван Рудницький у Telegram. Повідомляється, що перші вибухи в Луцьку пролунали ще о 06:20, незабаром вони повторилися. Мер Луцька Ігор Поліщук додав у Telegram, що в місті перестали їздити тролейбуси, а водоканал і теплоенерго (критична інфраструктура) підключають до альтернативних джерел енергії. Крім того, він заявив, що діти в Луцьку 28 листопада навчаються дистанційно.

Відео дня

Голова Рівненської ОВА Олександр Коваль зазначає, що понад 280 тисяч абонентів в області перебувають без електропостачання, також спостерігаються проблеми з водою.

Вибухи також чули в Івано-Франківській, Львівській, Хмельницькій та інших областях.

Ситуація з електроенергією в Україні

Раніше УНІАН повідомляв, що ситуація з енергосистемою впродовж зими залежатиме не лише від ракетних атак та похолодання. Експерт Геннадій Рябцев наголосив, що, зокрема, все залежить і від облаштування.

Крім того, народний депутат Сергій Нагорняк заявив, що графіки відключень світла могли скасувати вже на цих вихідних, якби була б сонячна погода і відсутність атак на енергосистему.

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