Тіла знайшли під час обстеження зруйнованого будинку.

Окупанти завдали удару по Одеській області балістикою з касетною бойовою частиною, внаслідок чого загинуло подружжя.

Близько 20:16 на Одещині було оголошено повітряну тривогу. У Повітряних силах ЗСУ попередили про загрозу застосування балістичного озброєння з півдня. Через кілька хвилин жителі низки населених пунктів почули потужні вибухи.

Згодом очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер повідомив, що удар РФ завдала по Одеському району. Попередньо регіон атаковано ракетами з забороненою касетною бойовою частиною. Внаслідок удару в передмісті Одеси пошкоджені житлові будинки.

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"Під час проведення обстеження виявлені тіла двох загиблих: чоловіка та жінки 1958 та 1962 років народження… Також постраждала 65-річна жінка. Вона отримала осколкове поранення голови та правого кульшового суглоба. Постраждала госпіталізована у стані середнього ступеня важкості", - деталізував Кіпер.

Цей ракетний удар послідував після двох ночей, під час яких загарбники атакували безпілотниками Одеський та Ізмаїльський райони. За даними Кіпера, сьогодні вночі внаслідок падіння уламків дронів у передмісті Одеси на території приватного домогосподарства зруйновано 3 споруди, пошкоджено житловий будинок та гараж. Крім того, в Одеському районі падіння уламків БпЛА на території житлового сектору спричинили загоряння даху приватного будинку.

"На іншій локації внаслідок російської атаки загорівся автомобіль та складське приміщення. Співробітники ДСНС оперативно ліквідували загорання", - розповів посадовець.

Атаки окупантів на Україну

14 вересня російські загарбники відкрили вогонь по Гуляйпільській громаді Запорізької області й поцілили по території одного з сільськогосподарських підприємств. Унаслідок ворожої атаки загинули три людини. За даними очільника Запорізької обласної військової адміністрації Івана Федорова, всі загиблі були співробітниками підприємства.

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