Російські окупанти атакували регіон шістьма ракетами, "Іскандери" перехопити не вдалося.

В Одесі під час ракетного удару росіян, через який 17 травня загинула людина та ще 8 зазнали поранень, загарбники влучили по складах з замороженою куркою, що належить відомому підприємству харчової промисловості.

Про це в ефірі "Еспресо" повідомив начальник Центру стратегічних комунікацій Сил оборони півдня Дмитро Плетенчук. За його словами, вчора загарбники завдали по Одещині ударів шістьма ракетами. Зокрема, російські окупанти протягом кількох годин атакували регіон трьома балістичними ракетами (імовірно "Іскандер-М") та трьома керованими авіаційними ракетами Х-59/Х-69, активно застосовуючи розвідувальні дрони на всьому південному напрямку.

Три керовані авіаційні ракети збито ППО, на жаль, балістичні ракети "перехопити" не вдалося та сталося влучання у склади приватного харчового підприємства, яке розташоване в Одесі. Плетенчук уточнив, що удар завдано по околицях обласного центру, влучання сталося у склади з замороженим м’ясом.

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"Ймовірно, заморожена курка є стратегічним елементом під час бойових дій (для окупантів – УНІАН). Тому пояснити з погляду військової доцільності знищення складу з замороженим м’ясом досить складно... Це досить відомий український бренд, наразі це не перша атака в цей район. Але окрім питань ця атака нічого не викликає", — сказав речник.

Ракетна атака на Одеську область

Як повідомляв УНІАН, 17 травня російська терористична армія завдала ракетного удару по Одеській області. В Одесі перший вибух пролунав о 15.20 майже відразу після оголошення повітряної тривоги. Згодом стало відомо, що влучання сталося в Одеському районі, на місці "прильоту" вирує пожежа, площа займання склала 8 тис. кв. метрів. Пошкоджена цивільна інфраструктура - руйнувань зазнали складські приміщення приватних підприємств харчової промисловості.

Через атаку загинула людина, ще 8 осіб зазнали поранень різного ступеня тяжкості, п’ятеро доставлені до лікарні.

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