Унаслідок російського удару загинули співробітники підприємства, повідомив очільник Запорізької ОВА.

Російські загарбники відкрили вогонь по Гуляйпільській громаді Запорізької області й поцілили по території одного з сільськогосподарських підприємств.

Унаслідок ворожої атаки загинули три особи, повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров. "Всі загиблі - співробітники цього підприємства. Співчуття рідним загиблих", - підкреслив чиновник.

Очільник Запорізької ОВА додав, що РФ - держава, "яка не має права на існування".

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Росіяни вже багато разів гатили з різного озброєння, зокрема, по території Запорізької області. Унаслідок ворожих ударів є жертви, постраждалі та руйнування.

Нагадаємо, у ніч на 3 вересня російські окупанти завдали ракетного удару по готельному комплексу, який знаходиться у Запоріжжі. Унаслідок атаки загинула 38-річна жінка та її син, якому було 8 років. Крім того, під завалами опинилися чоловік загиблої та її 13-річна донька. Чоловіка та дівчинку дістали з-під завалів, вони були у важкому стані. Дитина опинилася у реанімації.

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