Супротивник на світанку атакував Одеську область ракетами.

Над Чорним морем сили Протиповітряної оборони збили три ракети Х-59 ("Овод"), які ворог запустив по Одещині.

Про це журналістам повідомили в оперативному командуванні "Південь".

"На світанку по Одещині ворог спрямував три крилаті ракети Х-59. З напрямку Чорного моря, з літаків Су-30, ворог намагався атакувати південь області. Всі ракети збито силами Протиповітряної оборони над морем", - йдеться у повідомленні.

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Ситуація в Одеській області під час війни з РФ - найважливіші новини

22 жовтня повідомлялося, що супротивник завдав ракетних ударів по регіону, унаслідок чого у декількох населених пунктах пропала електроенергія. Також повідомлялося, що через ракетні удари постраждали три особи.

31 числа окупанти здійснили масовану атаку на Україну. У цей день в небі над Одеською областю підрозділи Протиповітряної оборони нашої держави ліквідували дві ворожі ракети.

Довідка УНІАН. Ракета Х-59 ("Овод") - це радянська й російська високоточна авіаційна ракета. Клас цієї ракети "повітря-поверхня", а радіус дії - середній. Ця ракета, зокрема, призначена для ураження надводних та надземних важливих об'єктів, які прикривають засоби ППО.

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