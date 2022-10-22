Комунальні служби та ДСНС займаються ліквідацією наслідків ударів".

Під час останньої повітряної тривоги, яка тривала на Одещині і по всій країні близько 3 годин, ворог завдав ракетних ударів по області. Є поранені.

Як проінформував очільник ОВА Максим Марченко, ворог двічі завдав атакував об’єкт енергетичної інфраструктури.

"Внаслідок цього у декількох населених пунктах Одеського району немає світла. Наразі комунальні служби та ДСНС займаються ліквідацією наслідків ударів", – додав він.

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Як пише "Суспільне Одеса" з посиланням на Одеську райдержадміністрацію, внаслідок ракетних ударів є троє поранених.

Зауважимо, повітряну тривогу на Одещині оголосили о 7:41. Вона тривала до 10:57. Місцеві ЗМІ повідомляли про звуки вибухів близько 8:30.

Обстріли росіян 22 жовтня: що варто знати

Як повідомляє Генштаб станом на ранок суботи, протягом доби противник завдав 5 ракетних та 19 авіаційних ударів, здійснив понад 94 обстріли з реактивних систем залпового вогню. Ворожих ударів зазнали райони близько 20 населених пунктів. Це, зокрема, Харків, Куп’янськ; Бахмут, Одрадівка, Мар’їнка, Зеленопілля Донецької області; Запоріжжя, а також Нововоскресенське на Херсонщині. Окупанти обстріляли з РСЗВ та важкої артилерії й Нікопольський район Дніпропетровщини. Близько 1000 родин без світла. Також упродовж доби окупанти атакували українських воїнів у трьох областях.

Вранці суботи було оголошено повітряну тривогу по всій території України. Вона тривала близько трьох годин. У цей час росіянами було завдано ударів по низці областей України. Внаслідок обстрілів знеструмлено Кіровоградську, Рівненську, Хмельницьку, Волинську області. Також перебої зі світлом в Черкаській області – через пошкодження енергетичної інфраструктури Кіровоградищи.

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