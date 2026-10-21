Реактивний дрон атакував гіпермаркет 'Метро' у Рівному: є значні руйнування

Попередньо, минулося без постраждалих.

Російський реактивний дрон вдарив по гіпермаркету "Метро" у Рівному. Про це повідомив начальник Рівненської обласної військової адміністрації Олександр Коваль.

"Ворог атакував заклад торговельної мережі "Метро". За попередньою інформацією, люди не поранені", - заявив він.

На оприлюдненому Ковалем фото видно значні руйнування частини будівлі внаслідок удару. На місці працюють рятувальники.

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За даними посадовця, через ворожу атаку також постраждав житловий сектор. Зокрема, в одному з будинків виникла пожежа. Її вже локалізували.

Варто зазначити, що о 15:10 у Повітряних силах повідомляли про рух реактивного дрона в напрямку Рівного.

Інші ворожі удари по Рівному

Впродовж останнього тижня РФ майже безперервно атакує Рівненщину реактивними дронами.

Так, 13 жовтня російський безпілотник вдарив по центру Рівного, пошкодивши навчальний корпус Рівненського державного гуманітарного університету. Приміщення факультету музичного мистецтва майже повністю вигоріло. Загалом внаслідок цієї атаки постраждали 30 людей.

16 жовтня внаслідок атаки РФ був пошкоджений один із найбільших торговельно-розважальних центрів міста "Екватор".

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