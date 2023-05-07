Політичне майбутнє ватажка ПВК "Вагнера" безпосередньо пов'язане з його виживанням, зазначив керівник ГУР МО.

Ватажку приватної військової компанії "Вагнера" - так званому кухарю російського диктатора Володимира Путіна Євгену Пригожину, в РФ загрожує фізичне усунення.

В Росії забагато сил, які хочуть усунути Пригожина, розповів очільник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов під час інтерв'ю Yahoo News. За його словами, політичне майбутнє ватажка ПВК "Вагнера" безпосередньо пов'язане з його фізичним виживанням.

"…в РФ забагато сил, які хочуть його усунути. Очевидно, він намагатиметься захищатися, бо для нього це навіть не питання вигнання чи в’язниці - це питання життя і смерті", - зазначив керівник ГУР Міноборони.

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Євген Пригожин обзивав міністра оборони РФ Сергія Шойгу та начальника Генштабу ЗС країни Валерія Герасимова - називав їх зрадниками. "Кухар" диктатора також погрожував вивести своїх найманців з Бахмута, але згодом змінив рішення.

Радник очільника Офісу президента України Михайло Подоляк повідомляв, що Пригожин не має фінансування з російського держбюджету, а також більше не отримує ресурси через російське Міноборони.

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