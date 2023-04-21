Пропонується рекомендувати РНБО запровадити санкції проти всіх фізичних та юридичних осіб, які мають відношення до ПВК "Вагнер" чи підтримують її фінансово.

У Верховній Раді України зареєстровано проект Постанови про визнання приватної військової компанії "Вагнер" терористичною організацією (№9229).

Текст проекту постанови групи депутатів опубліковано на сайті парламенту.

Відповідним проектом постанови пропонується визнати ПВК "Вагнер" терористичною організацією, звернутися до урядів і парламентів країн світу з тим, аби визнати "Вагнер" терористичною організацією, виходячи з характеру її діяльності в Україні.

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Крім того, передбачається рекомендувати Раді національної безпеки і оборони України запровадити санкції проти всіх фізичних та юридичних осіб, які мають відношення до ПВК "Вагнер" чи підтримують її фінансово або іншим чином.

Як повідомляв УНІАН, 6 лютого ВР ухвалила Постанову про визнання російської злочинної організації, відомої під назвою "Приватна військова компанія Вагнера" або "Група Вагнера", міжнародною злочинною організацією та засудження діяльності її учасників (№8397). Також Рада закликала уряди і парламенти держав світу визнати ПВК "Вагнер" міжнародною злочинною організацією.

ПВК "Вагнер" - терористи

У лютому Україна запровадила санкції проти 164 фізичних та 85 юридичних осіб з РФ за підтримку найманців у війні та проти причетних до ПВК "Вагнер". Однак терористичною організацію тоді не визнали.

У січні США внесли ПВК "Вагнер" до переліку міжнародних злочинних організацій та запровадили санкції проти її керівників.

У березні Сейм Литви визнав російську ПВК "Вагнер" терористичною організацією.

Тим часом ЗМІ дізналися, що уряд Британії має намір приєднається до рішення Вашингтона й визнати ПВК "Вагнер" терористичною організацією. Тоді членство в приватній військовій компанії буде визнано кримінальним злочином.

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