У разі поразки найманців ПВК "Вагнер" у битві за Бахмут, Пригожина оголосять винним у провалі повного захоплення усієї території Донбасу, зазначили в ОП.

У Російській Федерації починається маштабна внутрішньополітична війна, щоб перекинути на когось відповідальність за провалені стратегічні плани окупації України.

Про це повідомив радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк в ефірі інформаційного марафону. Зокрема, у Подоляка запитали, чи зливають Пригожина у зв'язку з його наміром вивести найманців ПВК "Вагнер" з битви за Бахмут. "Внутрішня війна в Росії починається, і вона масштабна. І це тільки один з проявів цієї внутрішньо-елітної війни", - сказав Подоляк.

Він пояснив, у чому полягає конфлікт між Пригожином і міністром оборони РФ Сергієм Шойгу. "Тому що міноборони РФ вважає Пригожина сьогодні не монополістом на приватно-військові послуги. Міноборони РФ разом з певною низкою державних корпорацій, таких як "Газпром" і "Роснафта", створюють окремі ПВК... У ці ПВК забирають низку командирів з "Вагнера", - сказав Подоляк.

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Також він сказав, що Пригожин вже не отримує фінансування з російського державного бюджету і не отримує ресурсів через Міноборони РФ. "Пригожин сьогодні не має прямих комунікацій з Кремлем, бо є абсолютно токсичним, і йде до статусу офіційно терористичної організації", - додав Подоляк.

Крім того, Пригожин тепер позбавлений можливості здійснювати вербування найманців у російських в'язницях.

"Що залишається у Пригожина? Він стоїть оточений "заградотрядами", і ще стоять десантники з Міноборони і не дають йому вийти з поля бою. Він на полі бою втрачає щоденно багато людей. Він не отримує певних інструментів для ведення війни. А потім - коли він програє у Бахмуті остаточно - скажуть, що він винний в тому, що план Путіна по виходу на адмінкордон Донецької і Луганської областей не був виконаний", - підкреслив Подоляк.

За його словами, через це у Пригожина панують панічні настрої.

Окремо він сказав, що російський пропагандист Захар Прилєпін, якого підірвали в автомобілі, був більше дотичний не до Пригожина, а до Юрія Ковальчука, який є соратником президента РФ Володимира Путіна.

"Це більш суттєва конфігурація тієї внутрішньої війни, яка сьогодні відбувається у політичній еліті. Тому що там багато кланів - маленьких кланів у великому клані Путіна. І усі ці маленькі клани шукають можливості зістрибнути з відповідальності разом з Путіним і перекласти її на когось, і для цього їм потрібно знищувати один одного чи перекидати публічну відповідальність за провалені стратегічні плани атаки на Україну. Це буде збільшуватись у маштабах", - сказав Подоляк.

Війна Росії проти України - що сьогодні треба знати

Як повідомляв УНІАН, у п'ятницю ватажок "ПВК Вагнера" Євген Пригожин заявив про намір вивести своїх найманців з Бахмута 10 травня. Цьому передували кілька днів публічних істерик Пригожина через високі втрати його угруповання в боях.

Правитель Чечні Рамзан Кадиров запропонував замінити "вагнерівців" у Бахмуті бойовиками його загону "Ахмат". Пригожин цю ідею схвалив.

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