Правитель РФ змінив свій уряд, об’єднавши оборонну та цивільну економіку країни, щоб перетворити її на постійно мобілізовану державу.

Перестановки в уряді Російської Федерації показали, що правитель РФ Володимир Путін планує змінити країну, перетворивши її на постійно мобілізовану державу, що веде війну — з глибокими наслідками для решти світу. Про це у своїй статті для The Times пише експерт з питань Росії Марк Галеотті.

Він вказує, що головним кроком стало усунення Сергія Шойгу, міністра оборони, який довго займав посаду, і його заміну Андрієм Білоусовим, колишнім віце-прем’єр-міністром.

"Нова людина, економіст за освітою, не більше солдат, ніж його попередник, але він є організатором і планувальником, якого було призначено підготувати міністерство - і країну - до тривалої війни", - вважає автор статті. Відео дня

Він нагадав, що у своєму першому виступі в Раді Федерації Білоусов сказав, що у нього є два пріоритети: перший – це повна інтеграція оборонної та цивільної економік, що насправді означає переорієнтацію національної економіки на потреби війни; другий - зробити міністерство справді відкритим для інновацій, що означає більше, ніж просто купувати більше дронів, систем електронної боротьби тощо.

"Зберігаючи тиск на давно встановлені цілі на сході України, такі як місто Часів Яр, Росія також розпочала нову операцію на півночі, у напрямку Харкова, яка продемонструвала рівень витонченості, який не був її характерною рисою у цій війні. Сили недостатньо великі, щоб взяти Харків, але їхня мета незрозуміла: намір міг полягати в тому, щоб підвести місто в зону дії артилерії, створити буферну зону проти українських атак через кордон або загрожувати Сумам на заході", - пише Галеотті.

Імпульс поля бою

За словами експерта, Київ опинився перед незавидним вибором. У нього залишилося небагато резервів, тому, щоб посилити цей новий фронт, він повинен відвести війська, у той час, як росіяни впроваджують інновації - тепер, коли для обох сторін стало настільки небезпечно доставляти бронетранспортери на лінію фронту, російські війська використовують мотоцикли та баггі, щоб забезпечити їм додаткову мобільність на полі бою.

"Напади все частіше очолюють так звані "танки-черепахи". Вони можуть виглядати незграбно, кидаючись вперед під невитонченими металевими надбудовами, схожими на сарай, але разом зі складними системами перешкод і катками для розмінування вони допомагають захистити транспортні засоби та їхніх пасажирів від безпілотників, ракет і мін, які є найкращою відповіддю українців на бронетанкові атаки", - пише автор.

Він зазначає, що деякі з цих ініціатив є свідченням того, що росіяни "вчаться вчитися", відмовляючись від жорсткої прихильності доктрині та "перекриваючи книгу творчих українців".

Питання Герасимова

За словами Галеотті, значною мірою це сталося всупереч, а не завдяки вищому керівництву Москви - перестановки у Міністерстві оборони, оголошені у вівторок, є спробою ліквідувати цю прогалину.

"Одним із першочергових завдань, ймовірно, буде боротьба з нестримною корупцією в міністерстві. Згідно з останньою оцінкою головного військового прокурора Росії, до 40 відсотків усіх закупівельних коштів розкрадається - наприклад, її військовим в Україні видали дешеві китайські рації, а не захищені радіостанції, які їм обіцяли", - зазначається у матеріалі.

Білоусов швидко звільнив трьох заступників міністра з команди Шойгу, і вже відбулися нові арешти, в тому числі колишнього начальника Генштабу генерал-лейтенанта Юрія Кузнєцова, якого затримали в понеділок за звинуваченнями в корупції. Проте "не весь сухостій виметено".

"Начальник Генштабу Валерій Герасимов виявився поганим керівником військового часу: позбавлений уяви, негнучкий, марнотратний щодо солдатів і підозрілий щодо соратників. ... За звичаєм міністр оборони сам обирає свого старшого солдата, але поки що Путін, схоже, хоче, щоб Герасимов залишився, заявивши в середу, що не передбачає змін у генеральному штабі", - нагадує журналіст.

Вперед у минуле

Автор підкреслює, що урок кадрових перестановок полягає в тому, що Путін передбачає тривалу війну на виснаження, яка, на його думку, залежатиме від упорядкування того, що він вважає трьома ключовими сильними сторонами Росії: її військово-промисловим комплексом, населенням і бажанням перемогти.

"Багато в чому радянська система, від планової, мілітаризованої економіки до однопартійної політики, повертається. Навіть згідно з офіційними заявами, витрати на безпеку зросли більш ніж удвічі до 6,7 відсотка ВВП (реальна цифра, швидше за все, вища). Путін окреслив шестирічний план для нації, а державна та приватна економіки знову зливаються. Новий перший віце-прем’єр Денис Мантуров є близьким соратником або клієнтом Сергія Чемезова, ветерана КДБ і друга Путіна, який очолює оборонний конгломерат "Ростех". Навіть фальшиві опозиційні партії все більше залишаються осторонь", - ідеться у статті.

Військова держава

Автор зазначає, що створення держави, яка постійно веде війну, має багато політичних переваг - це освячує більший державний контроль над економікою, що також означає більше можливостей розкрадання для клієнтів і наближених Путіна, виправдовує більше придушення критичних голосів і є алібі на всі невиконані обіцянки щодо економіки, інфраструктури та соціального забезпечення.

"На Україні це не закінчиться. На жаль, малоймовірно, що цей конфлікт буде вирішено в найближчі кілька років, але в будь-якому випадку Путін дав зрозуміти, що він сприймає це, по суті, як проксі-війну із Заходом. Немає достовірних доказів того, що він має будь-яке бажання розпочати прямий конфлікт із НАТО, але він вважає себе тим, хто вже перебуває у стані війни - економічної, політичної, культурної та соціальної - із Заходом", - вважає Галеотті.

Глобальна холодна війна

За його словами, Путін цілком усвідомлює, що за будь-яким традиційним показником Захід значно могутніший — сукупний ВВП НАТО більш ніж у 20 разів перевищує ВВП Росії.

"Однак росіяни також є майстерними геополітичними партизанами, які переносять поле битви туди, де вони найсильніші, а ми найслабші. ... Це нова імперія Путіна: мілітаризована авторитарна Росія, яка прагне вести глобальну політичну, дипломатичну та економічну війну із Заходом, навіть намагаючись придушити опір в Україні", - резюмує експерт.

Війна в Україні: аналіз військових

Командувач сил НАТО в Європі генерал США Крістофер Каволі назвав три важливих висновки для США і НАТО щодо війни в Україні. За його словами, треба перемагати швидко і на початку війни, щоб уникнути довгого затяжного конфлікту.

Також військовий каже, що необхідно швидко засвоювати тактичні уроки - зокрема, звертати увагу до війни у повітрі. Крім того, Каволі наголосив на важливості відносин між військовим та цивільним командуванням.

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