У Міноборони РФ заявили про збиття дронів.

Увечері 17 вересня в окупованому Севастополі звучать потужні вибухи. Про це пишуть місцеві Telegram-канали.

О 19:26 в оперативному каналі інформаційного центру автомобільними дорогами про ситуацію на автопідходах до Кримського мосту в Telegram повідомили про тимчасове перекриття руху автотранспорту по ньому.

О 20:20 в мережі повідомили, що після вибуху в районі мису Фіолент бачили заграву. Після цього місцеві продовжували чути гучні вибухи, у бік Фіоленту поїхали автомобілі швидкої медичної допомоги з увімкненими сиренами.

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Станом на 21:12 пабліки повідомляють, що вибухи продовжують лунати. Окупаційна влада поки ніяк не коментувала те, що відбувається.

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Оновлено о 22:00: Джерело "Української правди" у розвідці повідомило, що Головне управління розвідки та Військово-морські сили України проводять спільну операцію в Севастополі.

Тим часом канал "Кримський вітер" пише, що вибухи чули в районі Фіолентівського шосе (зупинка "Автобат"). "Там російська військова частина ППО, на озброєнні - ЗРК С-400 "Тріумф", - зазначають вони.

Оновлено о 21:45: У мережі публікують фотографію масштабної пожежі у центрі Севастополя.

Оновлено о 21:43: Удар міг бути нанесений в районі Свято-Георгіївського монастиря, де дислокується 475-й окремий центр радіоелектронної боротьби РФ, пише OSINTtechnical.

Оновлено о 21:40: "Губернатор" Севастополя Михайло Развожаєв заявив, що в місті не фіксують жодних пошкоджень інфраструктури. Усі сили та служби перебувають у стані "бойової готовності".

Оновлено о 21:30: Повідомляється про атаку дронів на місто, місцеві чують їх у небі.

Оновлено о 21:25: У Міністерстві оборони Росії заявили, що близько 20:30 сили протиповітряної оборони збили два українських безпілотники літакового типу над південно-західною частиною Криму.

У мережі продовжують повідомляти про нові вибухи, в районі Фіолента працює російська ППО.

Вибухи в Севастополі: останні новини

Як повідомляв УНІАН, 13 вересня росіяни заявили, що Севастополь атакували безпілотними літальними апаратами і ракетами.

В результаті "прильоту" виникла серйозна пожежа в районі Севастопольського морського заводу ім. Орджонікідзе. Відомо, що було пошкоджено підводний човен "Ростов-на-Дону" і знищено десантний корабель "Мінськ".

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