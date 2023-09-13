Великий десантний корабель РФ після атаки неможливо відновити.

Російський великий десантний корабель "Мінськ" повністю знищено у сухому доці Севастополя під час ракетної атаки в ніч на 13 вересня.

Про це повідомила нідерландська моніторингова група Oryx, зарахувавши судно до знищених.

"Візуальне підтвердження тепер вказує на те, що десантний корабель типу "Ропуча Мінськ" знищений, а не просто пошкоджений", – йдеться у повідомленні.

"Мінськ" внесено до втрат РФ у війні проти України на сайті проекту. Аналітики констатували, що цей ВДК "неможливо відновити".

Атака на кораблі РФ 13 вересня

Вночі у Севастополі лунали вибухи. Вранці Міністерство оборони Росії повідомило, що ЗСУ завдали ракетного удару по судноремонтному заводу в Севастополі.

За версією окупантів всього було випущено 10 ракет, з яких 7 нібито вдалося збити. Решта влучили по території заводу і спричинили там пожежу. Зокрема окупанти визнали пошкодження двох кораблів у доці, називати які вони не стали.

Пізніше російські телеграм-пабліки поширили інформацію, що від ударів ракет постраждали підводний човен "Ростов-на-Дону" і великий десантний корабель "Мінськ". Також заявлялося про загибель двох осіб, які навіщось вирішили провести ніч на військовому об'єкті, який контролює окупаційна армія.

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