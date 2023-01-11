Ворог намагається пповністю захопити місто, але успіху не має, зазначила заступник міністра.

У місті Соледар Донецької області тривають важкі бойові дії, РФ знову здійснила заміну своїх окупаційних підрозділів.

Заступник міністра оборони Ганна Маляр написала в Telegram, що ворог "збільшив кількість "вагнерівців". "У Соледарі тривають важкі бої. Після зазнаних втрат противник вкотре здійснив заміну своїх підрозділів... намагається прорвати оборону наших військ і повністю захопити місто, але не має успіху", - зазначила вона.

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Бої в Донецькій області - сьогодні це треба знати

Росіяни вже не один місяць намагаються захопити Бахмут і Соледар. Ганна Маляр говорила, що українські бійці мужньо тримають оборону Соледара, і під час боїв за місто вороги зазнають великих втрат.

За її словами, підступи до українських позицій просто усіяні тілами ліквідованих окупантів.

Сьогодні, 11 січня, у Збройних силах України спростували заяви "вагнерівців" про взяття міста Соледар під контроль.

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