У ЗСУ спростували заяви "вагнерівців" про взяття міста під контроль росіян.

Українські захисники продовжують утримувати місто Соледар Бахмутського району Донецької області.

Про це "Суспільному" заявив речник Східного угруповання військ Збройних сил України Сергій Череватий. Він спростував розповсюджену окупантами інформацію, що Соледар перебуває під контролем росіян.

"Росіяни кажуть, що він під їхнім контролем, це неправда. Деталі у зведенні Генштабу чекайте", — сказав Череватий.

Відео дня

Водночас Стратком ЗСУ показав різницю між справжніми соляними шахтами Соледара і тим, що окупанти намагаються видати за них. На першому фото шахта у Соледарі, на другому - печери у районі Володимирівки в Донецькій області, а на третьому - Пригожин нібито у Соледарі.

"Схоже на те, що місце знаходження Пригожина не відповідає дійсності і він не в Соледарських шахтах. Елемент ІПСО від пригожинських піарщиків, який спрямований на внутрішню аудиторію, щоб хоч якось виправдати шалені втрати серед зеків. Соледар був, є і завжди буде українським", - наголосили у Страткомі.

Бої за Соледар

Як раніше повідомляв УНІАН, заступник Міністра оборони Ганна Маляр зазначила, що у Соледарі тривають важкі бої, а російські окупанти зазнають великих втрат.

Напередодні, 10 січня, стало відомо, що ЗСУ успішно ліквідували групу російських найманців ПВК "Вагнера", коли ті висунулися на штурм промзони Соледара.

В Інституті вивчення війни (ISW) пояснили, що навіть якщо рашисти знімали відео в центрі Соледара, то це не означає, що вони встановили контроль над містом.

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