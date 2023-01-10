Ролик росіяни записували на тлі стрілянини, що не припинялась.

Найманці ПВК "Вагнера" записали нібито з-під стін міської адміністрації Соледара. Водночас у Міноборони України заявили, що в місті тривають важкі бої за утримання населеного пункту.

Кремлівські пропагандисти вкотре заявили, що російські терористи взяли Соледар "під контроль". Як доказ вони виклали відео, як стверджується, відзняте біля міської адміністрації.

Ролик записували на тлі стрілянини, що не припинялась.

Відео дня

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр наголосила, що у Соледарі тривають важкі бої, російські окупанти зазнають великих втрат.

"Ворог не зважає на великі втрати свого особового складу і продовжує активно штурмувати. Підступи до наших позицій просто усіяні тілами загиблих бійців противника. Наші бійці мужньо тримають оборону. Так відчайдушно битися з великим та потужним ворогом може тільки дуже сильна нація", - написала Маляр у Telegram.

Бої за Соледар і Бахмут - актуальні новини

Захоплення Бахмута стало однією з головних військових цілей Москви через майже рік після початку її повномасштабних боїв в Україні.

За твердженням російських джерел і британської розвідки, Росія, кидаючи на позиції ЗСУ "гарматне м'ясо", робить "тактичні успіхи", що в підсумку вилилося на вихід Соледара.

За словами журналіста Юрія Бутусова, 9 січня окупанти розпочали новий потужний штурм Соледара: місто знаходиться "під загрозою", а росіяни зуміли взяти під вогневий контроль трасу, якою ЗСУ підвозять постачання. Разом з тим Бутусов зазначив, що "можливості для виправлення ситуації все ж є".

На Соледарському напрямку ворог атакує ЗСУ малими групами - до 8 осіб зі стрілецькою зброєю, РПГ і "Джмелями", уточнив офіцер ЗСУ Тарас Березовець.

Наразі сценарій оточення Бахмута шляхом захоплення околиць Соледара в Британії вважають малоймовірним.

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