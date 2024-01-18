Президент США закликав Конгрес швидко надати додаткове фінансування на підтримку Києва, зазначили у Білому домі.

Президент США Джо Байден у середу, 17 січня, зустрівся з керівництвом Конгресу, у тому числі з очільниками й провідними членами комітетів з питань розвідки, Збройних сил та асигнувань Палати представників та Сенату й обговорив з ними стратегічні наслідки бездіяльності щодо України американської держави та світу загалом.

Очільник країни під час заходу "був чітким - подальша бездіяльність Конгресу ставить під загрозу національну безпеку Сполучених Штатів, НАТО та решти вільного світу", повідомили у Білому домі. "Президент закликав Конгрес швидко надати додаткове фінансування на підтримку України та надіслати потужний сигнал про рішучість США", - зазначається у повідомленні.

Байден наголосив на важливості того, щоб Конгрес забезпечив Київ необхідними ресурсами для захисту від брутального російського вторгнення, зокрема, артилерією та протиповітряною обороною.

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Ще у жовтні минулого року Білий дім запросив у Конгресу додаткову фінансову допомогу Україні та Ізраїлю, але запит так і не був схвалений - республіканці пішли на канікули перед новорічними святами й остаточне голосування не було проведено. Зазначалося, що головним проблемним питанням стала безпека кордону Штатів.

Вранці 17 січня західні ЗМІ писали, що Байден запросив на зустріч у Білий дім лідерів Конгресу, щоб оговорити з ними свій запит щодо фінансування допомоги українській та ізраїльській державі.

У той же день міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба сказав, що крайній термін схвалення допомоги від Штатів, щоб затримка не вплинула на ситуацію на фронті, - кінець січня.

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