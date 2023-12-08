Зазначається, що Палата представників США, очолювана республіканцями, планує завершити роботу до 14 грудня, тож часу обмаль.

Адміністрація президента США Джо Байдена готова піти на поступки у питанні посилення безпеки кордонів, аби забезпечити схвалення законопроекту, де йдеться зокрема про надання нової допомоги для України та Ізраїлю.

Про це пише Reuters із посиланням на джерела. Зазначається, що Білий дім і Конгрес США поспішають укласти угоду, яка передбачала б надання військової допомоги двом країнам-союзникам і водночас перешкоджала нелегальній імміграції через кордон США та Мексики.

Так, президент США Джо Байден заявив, що готовий піти на значні поступки щодо безпеки кордону. Джерело, обізнане з цим питанням, повідомило Reuters на умовах анонімності, що Білий дім був відкритий, зокрема, для підвищення стандартів для первинної перевірки кандидатів на отримання притулку.

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Крім того, адміністрація Байдена розглядає певну форму положення про "безпечну третю країну" – можливість відмовляти у притулку мігрантам, які проїжджають через іншу країну на шляху до США.

Іншим можливим пунктом домовленості може бути розширення процесу швидкої депортації, відомого як "прискорене видворення". За словами джерела, ця процедура буде діяти по всій країні, а не лише на кордоні.

Водночас двопартійна група сенаторів, які намагаються досягти угоди, також обговорює кількісне обмеження запитів на надання притулку. Проте позиція адміністрації Байдена щодо такого обмеження залишається незрозумілою.

Речник Білого дому Анджело Фернандес Ернандес сказав, що Байден чітко дав зрозуміти, що ситуація на кордоні є проблемною, і Конгрес США має вжити заходів, щоб її виправити.

"Президент сказав, що він відкритий для компромісу", – додав він.

Зазначається, що Палата представників США, очолювана республіканцями, планує завершити роботу до 14 грудня, тож на ухвалення законопроекту про допомогу Україні залишається мало часу. Схожі часові рамки має і Сенат, який очолює Демократична партія.

"Зважаючи на це, мета, здається, полягає в тому, щоб укласти угоду на найвищому рівні і, можливо, попрацювати над точними деталями законодавчого тексту під час перерви", – пише агентство із посиланням на джерела.

Допомога Україні від США: це варто знати

У США вже кілька тижнів не можуть схвалити запит президента США Джо Байдена на додаткове фінансування у розмірі 106 млрд доларів. Законопроект, зокрема, передбачає виділення коштів на допомогу Україні, Ізраїлю і Тайваню. Примітно, що переважна частина цієї суми – 61 млрд доларів – мали б спрямувати саме на підтримку України.

Зокрема, в ніч на 7 грудня (за Києвом) Сенат США не зміг набрати необхідну кількість голосів для просування розгляду цього законопроекту.

Зазначимо, що незадовго до голосування президент Джо Байден закликав схвалити фінансування для підтримки України. Він наголосив, що Путін не зупиниться лише на Україні, якщо диктатор зможе перемогти – бойові дії охоплять і країни НАТО. Тоді, за його словами, станеться те, чого всі намагаються уникнути: американським солдатам доведеться воювати з російськими.

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