Пропагандисти ворога в одному з окупованих населених пунктів Херсонської області збираються знімати "переможний" сюжет, зазначили у Генштабі.

Російські пропагандисти вигадали історію про нібито "знищення 150 українських диверсантів" у селі Козачі Лагері Херсонської області й збираються у населеному пункті зняти про це постановочний сюжет.

Командування супротивника все частіше вдається до постановочних зйомок нібито своїх "успіхів" на тлі зниження бойового духу загарбників, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України у своєму ранковому зведенні у середу, 16 серпня.

"...в тимчасово окупованому населеному пункті Козачі Лагері Херсонської області відмічено підготовку до проведення зйомок російською знімальною групою пропагандистського відео за сюжетом "знищення 150 військовослужбовців української диверсійно-розвідувальної групи у місцевому сільському будинку культури", - йдеться у зведенні.

Відео дня

У Генштабі ЗСУ підкреслили, що станом на 13 серпня у цій будівлі знаходились до 25 військових армії РФ, які колись перебували у місцях позбавлення волі.

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РФ вже тривалий час веде проти української держави не лише традиційну війну, а й інформаційну. Росіяни вже не раз ганьбилися через вихід на екрани погано підготованої пропаганди. Зокрема, мемом став сюжет про "розп'ятого хлопчика". Навіть самі пропагандисти зізналися, що це був фейк.

Під час повномасштабної війни, ворог постійно "домальовує" собі подвиги на полі бою. Зокрема, повідомлялося, що пропагандисти кілька разів показували глядачам відео одного бою, яке аудиторія сприймає, як нові "подвиги" загарбників.

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