Пропагандисти РФ кілька разів показують своїй аудиторії відео одного бою, яке росіяни сприймають, як свої нові "подвиги".

Російські пропагандисти зняли "фільм" про війну в Україні, в якому випадково залишили деталі, які свідчать про певні проблемі у окупаційному війську.

Як повідомляє СтратКомЗСУ, пропагандисти РФ по кілька разів показують своїй аудиторії відео одного бою, яке росіяни сприймають, як свої нові "подвиги". Як зазначає стратегічне командування Збройних сил України, однією з особливостей ворожої пропаганди є повторне використання старих матеріалів, які вже закидувались в інформаційний простір і не мали очікуваного ефекту.

Зокрема, 29 липня на російських каналах розкручувалися кадри бою танкістів РФ, які самотужки начебто "зупинили наступ української бронегрупи".

Відео дня

У командуванні визнають, що відео, дійсно важке для ЗСУ, бо йдеться про можливу загибель українських захисників. "Нажаль, ми розуміємо, що це війна, ворог підступний і перемоги даються Україні тяжко", - констатують українські військові.

Проте, зазначене відео підкреслює ряд моментів, сумних для самого противника. Зокрема, автори "фільму" випадково залишили деталі, які свідчать про певні недоліки у росіян.

"З розмов за кадром чутно, що їм не вистачає протитанкових вогневих засобів - "немає ПТУРов, скінчилось все", - йдеться у повідомленні.

Також очевидна відсутність звʼязку командного пункту тактичного рівня з російськими танкістами, що ведуть бій. Крім того, видно, що горить російський, а не український танк.

Як зазначають у ЗСУ, головне в тому, що подія, яку розкручують російські пропагандисти, - стара. За даними командування, вперше ці матеріали були опубліковані ще 4 червня, ще раз - 7 липня, а 29 липня - втретє. Зокрема, ролик так тиражують, бо не мають справжніх успіхів на фронті, якими можна було б пишатися.

"З маніакальною впертістю російські пропагандисти сують одні й ті самі матеріали, які не досягають потрібного ефекту. Зазначаємо, що це фрагмент боїв за Новодарівку Запорізької області, яку Сили оборони звільнили доволі швидко ще на початку червня 2023 року. Ця недолуга спроба в котре створити картинку "перемог" демонструє справжнє обличчя російської пропаганди", - наголошують у командуванні.

Зокрема, йдеться про "публікацію", яку тиражує, в тому числі один із російських Телеграм-каналів. Він в котре оприлюднив відео з уточненням "новий ракурс на бій перших днів українського контрнаступу під Новоадарівкою". За даними російського ресурсу, танк РФ поодинці зустрів колону з 7 одиниць бронетехніки ЗСУ, у тому числі – два танки.

Окупанти розписують "героїзм" свого танкіста, який разом з ними прийшов захоплювати чужі землі. При цьому у РФ ця пропаганда сприймається, як нові подвиги їхньої армії.

Російська пропаганда

Пропагандистські вкиди Кремля діють на більшість росіян як потужна зброя. Влада РФ витрачає дуже великі кошти на іпсо, а ЗМІ видають "секретні інструкції" щодо тем, які та як можна "піднімати" у публічній площині. Однак мають місце і серйозні проколи. Так, після "заколоту" ПВК "Вагнера" в червні російські ЗМІ ватажка угруповання Євгена Пригожина, якого раніше показували у якості героя, назвали зрадником, а потім – зовсім розгубилися.

Окрім того, російська пропаганда маніпулює темою НАТО й Вільнюського саміту.

УНІАН також писав про те, як Росія просуває пропаганду через фільми.

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