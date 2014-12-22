"Перший канал" зізнався, що сюжет про "розп'ятого хлопчика" був фейком

Приводом згадати брехливий сюжет, випущений в ефір ще в липні, стало питання журналістки Ксенії Собчак, поставлене президенту РФ Володимиру Путіну під час прес-конференції. Вона говорила про неправдиву інформацію, що транслюється федеральними ЗМІ і згадала про фейковий сюжет "Першого каналу", за який його автори так і не вибачилися. Про це повідомляє ТСН.

Ведуча вечірньої програми "Время" заявила про те, що сюжет про розп'ятого у Слов'янську хлопчика пустили в ефір, не маючи ніяких доказів історії, але при цьому назвала розповідь "реальною" і продовжила залякувати телеглядачів "розстрілами і авіанальотами" на Сході України.

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"У журналістів не було і немає доказів цієї трагедії, але це реальна розповідь реально існуючої жінки, яка втекла з пекла в Слов'янську. Те, про що вона говорила, стало ланкою у нескінченному ланцюжку свідоцтв. Про долі десятків дітей, розірваних снарядами, розстріляних при спробі втекти, загиблих під час авіанальотів і артобстрілів", - сказала Зейналова.

Також вона назвала розповідь біженки зі Слов'янська "хворобливою фантазією жінки, чия психіка не витримала пекла цілодобового обстрілу".

При цьому, ніяких вибачень за трансляцію неперевіреної інформації в ефірі не було.