У ISW зазначають, що регулярно спостерігали скарги на проблеми з можливостями контрбатарейної боротьби, зв'язку та евакуації і від інших російських підрозділів.

Російські окупанти скаржаться на проблеми зі зброєю, зв'язком та евакуацією, які заважають їхнім діям на фронті. Як говориться у звіті американського Інституту вивчення війни, диверсійно-розвідувальна група "Русич" 8 вересня опублікувала список різних проблем, які, за її твердженням, зберігаються на лінії фронту.

Зокрема, окупанти заявляють, що дальність і точність російської контрбатарейної боротьби поступаються українським можливостям, і заявляють, що російським силам не вистачає снарядів з лазерним наведенням і БПЛА для їх наведення.

Також окупанти скаржаться, що російська РСЗВ "Торнадо-С" менш стійка до радіоелектронної боротьби, ніж українські системи HIMARS.

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Крім того, багато окупантів "купують власні комунікаційні технології, що ускладнює спілкування один з одним різних підрозділів, що використовують різні моделі технологій".

Також окупанти скаржаться і на дезертирство.

"Група "Русич" заявила, що російські війська не евакуюють поранених і загиблих з прифронтових зон, і що відсутність евакуації спонукала деяких російських військовослужбовців відмовитися від виконання бойових завдань", - зазначають аналітики.

У звіті наголошується, що ISW регулярно спостерігала такі ж скарги на проблеми з можливостями контрбатарейної боротьби, зв'язку та евакуації і від інших російських підрозділів.

Ситуація на фронті

Раніше аналітики ISW відзначали, що ЗСУ продовжують просуватися на півдні біля Роботиного і біля Бахмута. Зокрема, українські війська продовжують наступ в районі Роботиного (12 км на південь від Оріхова) і звільнили в цьому напрямку 1,5 квадратних кілометра території. Також українські сили досягли невстановленого успіху біля Кліщіївки (7 км на північний захід від Бахмута) в Донецькій області.

Раніше в партизанському русі "Атеш" відзначали, що медустанови в Криму переповнені російськими окупантами, понівеченими на війні в Україні. При цьому лікують в основному тих, хто ще буде здатний повернутися на передову.

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