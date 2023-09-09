Лікують в основному тих, хто ще буде здатний повернутися на передову.

Кримські медустанови переповнені російськими окупантами, понівеченими на війні в Украні.

Про це повідомляється у Telegram-каналі партизанського руху "Атеш". "Місцеві жителі і працівники медичних установ розповідають руху про стан справ і суспільні настрої по всьому півострову. Повідомляється, що молоді люди не хочуть служити у зс рф. Всі шукають можливості "закосити", поліклініки повні на запис до різних лікарів... Антирекламою непогано послужив геронтологічний хоспіс в селі Тургенєво, Красногвардійський район, набитий під зав'язку безногими і безрукими "асвабадителями"", - повідомляють в партизанському русі.

Відзначається, що зважаючи на величезну кількість калік-окупантів, скоро їх будуть розміщувати в Сімферопольській лікарні ім.Н. А. Семашко.

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"Пансіонати в Саках теж переповнені пораненими військовими, перевага зрозуміло тим, хто зможе повернутися на передову. А "самоварів" відправляють подалі від очей обивательських, щоб не псувати картинку про "все за планом" наївним ватним обивателям", - пише"Атеш".

Ще про окупований Росією півострів

Днями в "Атеш" повідомили, що у російських загарбників виникли великі проблеми з паливом в окупованому Криму. У зв'язку з ударами ЗСУ по нафтобазах, окупанти не можуть більше накопичувати великі запаси палива на території півострова. Його доводиться регулярно завозити колонами паливозаправників, а логістика в Крим порушена через удари українських безпілотників.

На території окупованого півострова вже багато разів лунали вибухи на військових об'єктах росіян, зокрема, на аеродромах і полігонах. Крім того, вже кілька разів був серйозно пошкоджений незаконно споруджений окупантами Кримський міст.

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір" Олександр Коваленко говорив, що вибухи в Криму зараз відбуваються, оскільки півострів готують до звільнення від окупантів - ліквідують, в тому числі склади боєприпасів.

Влітку міністр оборони Великобританії Бен Уоллес висловив думку, що ЗСУ цілком здатні звільнити Крим до кінця року. За його словами, у військ РФ закінчується необхідне оснащення.

Наприкінці липня керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов, відповідаючи на запитання журналістів, коли українські воїни зайдуть на територію Криму, сказав коротко: "Скоро".

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