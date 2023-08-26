Експерт вважає, що масові атаки безпілотників по широкому спектру цілей мають поставити Росію перед важким вибором щодо того, де зосередити свої військові зусилля.

За останні кілька днів суттєво збільшилася кількість атак українських безпілотників на територію Росії та об’єкти в окупованій Росією Україні. Як вказує експерт Sky News Шон Белл, незважаючи на те, що ці атаки навряд чи мають вирішальний військовий ефект, збільшеня їх кількості може відігравати певну роль у продовженні українського контрнаступу..

Зокрема, Шон Белл нагадує, що Сили оборони почали контрнаступ на початку червня і з того часу неухильно виснажували російську оборону – наносили удари по тилових лініях підтримки та складах боєприпасів і, схоже, перебувають на порозі великого прориву на схід від Запоріжжя.

"Звичайна військова мудрість припускає, що Росія відповість, надіславши свої резерви, щоб "закрити прогалину" та посилити слабкі ділянки на російському фронті", - зазначає аналітик.

Відео дня

Водночас, за його словами, Росія має і так багато слабких місць.

Зокрема, у відповідь на атаки безпілотників на Москву Володимиру Путіну доведеться зміцнити внутрішню безпеку. Також російські війська все ще намагаються утримати решту Донбасу, і потребують підкріплення.

Також є кілька повідомлень про те, що українські війська форсували річку Дніпро та становлять загрозу для західного флангу Росії. А нещодавні атаки безпілотників і висадка українського десанту в Криму підкреслюють загрозу цій території, і Путін імовірно,не захоче ризикувати втратою стратегічно важливого порту Севастополь.

"Здається, масові атаки безпілотників України по широкому спектру цілей були навмисно спрямовані на те, щоб змусити Росію зробити важкий вибір і піти на компроміс щодо того, де зосередити свої військові зусилля", - зазначає аналітик.

Так, за його словами, це означає, що Україна перебуває на порозі значного прориву найближчими днями, на фоні повідомлень про розлад російської армії, низький моральний стан і нестачу боєприпасів.

Україна атакує Росію дронами

Раніше видання New York Times зазначало, що посилення атак дронів на Москву покликані продемонструвати українському суспільству, що Україні є чим відповісти на російський ракетний терор.

Україна останнім часом все частіше атакує Росію дронами. Зокрема, кілька атак на російську столцю відбулося на цьому тижні. Крім того, Україна атакує бази росіян у Криму.

Вас також можуть зацікавити новини: