Собянін заявив про збиття одного безпілотника на підльоті до міста.

У ніч на суботу, 26 серпня, російську столицю атакували безпілотні літальні апарати.

Повідомляється, що аеропорти Внуково, Шереметьєво і Домодєдово закриті на прийом і виліт літаків, введений план "Килим". Мер Москви Сергій Собянін заявив, що російська протиповітряна оборона в Істринському районі знищила один безпілотник. "Попередньо постраждалих і руйнувань немає. Екстрені служби працюють на місці події", - написав він.

Тим часом російські ЗМІ повідомляють, що вибухи чули у Москві, а також у Одинцовському та Істрінському районах області. Також ППО працювала у Внуково.

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Оновлено о 04:05: Аеропорти Шереметьєво та Домодєдово почали працювати після тимчасового закриття, пишуть росЗМІ.

Оновлено о 03:40: У Міністерстві оборони Росії заявили, що близько 3:00 припинили спробу атаки дрона літакового типу по об'єктах на території Москви і області.

"Черговими засобами ППО безпілотний літальний апарат знищено над територією Істринського району Московської області", - йдеться в повідомленні.

Атаки на Москву

Як відомо, останнім часом нічні атаки на російську столицю почастішали. Кілька разів дрони потрапляли по будівлях Московського міжнародного ділового центру "Москва-Сіті".

У Держдумі заявили, що дивуватися цим атакам не потрібно, пояснивши їх тим, що в "Москву-Сіті" нібито легше влучити.

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