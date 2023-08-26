Стабільно раз на кілька днів по Москві щось прилітає, але мета не в ураженні конкретних об'єктів.

Атаки дронів на Москву, що почастішали останнім часом, покликані продемонструвати українському суспільству, що Україні є чим відповісти на російський ракетний терор. Про це пише New York Times.

"Останніми тижнями Україна зробила почастішими напади безпілотників на Росію. За словами офіційних осіб США, ця тактика має на меті продемонструвати українській громадськості, що Київ все ще може завдати удару у відповідь, особливо враховуючи повільний контрнаступ проти російських військ, які закріпилися", – пише видання.

Зазначається, що однією з найуспішніших атак у цьому плані був удар по надзвуковому бомбардувальнику на одному з військових аеродромів глибоко на російській території.

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Офіційні особи США, з якими поспілкувалися журналісти, зазначають, що успішне знищення бомбардувальника все ж таки не можна вважати значною шкодою для загальної військової потужності Росії.

За словами українських офіційних осіб, вони сподіваються, що посилення атак може змусити Москву переглянути свої набагато масштабніші та більш руйнівні ракетні та дронові удари по Україні. Але деякі експерти вважають, що отриманий ефект прямо протилежний. Наприклад, науковець з Міжнародного фонду Карнегі за мир Тетяна Станова каже, що нальоти на Москву посилили підтримку війни серед частини росіян, хоча, можливо, вони також допомогли підірвати віру в уряд, принаймні в елітних колах.

"Українці роблять те, що можуть у нинішніх обставинах. Я не думаю, що вони намагаються отримати стратегічний ефект", — сказала Станова.

Попри обмежений ефект атак, офіційні особи США, які говорили на умовах анонімності, заявили, що очікують продовження дронових ударів по Росії, оскільки це посилає сильний сигнал: Київ не просто захищає свою територію, а й має певну здатність перенести боротьбу до Росії.

Українські офіційні особи заявили, що удари безпілотників становлять невеликий ризик ескалації, оскільки Росія не може далі посилювати свою боротьбу, враховуючи, що вона вже випустила по Україні стільки ракет і безпілотників, скільки могла.

Останні удари безпілотників по Москві

Чергова атака безпілотників на російську столицю відбулася якраз цієї ночі. Повідомляється, що аеропорти Внуково, Шереметьєво і Домодєдово були закриті на прийом і виліт літаків чере введений план "Килим". Мер Москви Сергій Собянін заявив, що російська протиповітряна оборона в Істринському районі знищила один безпілотник. Тим часом російські ЗМІ повідомляють, що вибухи чули у Москві, а також у Одинцовському та Істрінському районах області. Також ППО працювала у Внуково.

Попередня така атака відбулася в ніч проти 23 серпня. Попри те, що російська влада відзвітувала про успішне збиття усіх трьох безпілотників, один із них все одно влучив в один із хмарочосів району "Москва-Сіті".

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