Найбільше атак українські захисники відбили на Авдіївському та Мар'їнському напрямках.

Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною, окупанти вперто намагаються прорвати оборону наших військ, та українські захисники дають їм відсіч.

Як йдеться у вечірньому зведенні Генштабу, протягом доби відбулось 80 бойових зіткнень.

Зокрема, на Куп’янському напрямку відбито 3 атаки біля Синьківки, Іванівки Харківської області, де ворог намагався прорвати оборону наших військ. На Лиманському напрямку нашими воїнами відбито 7 атак неподалік Білогорівки Луганської області та Тернів, Торського Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, безуспішно намагався прорвати оборону наших військ.

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Також на Бахмутському напрямку Силами оборони відбито 5 атак в районах населених пунктів Іванівське та Кліщіївка Донецької області, де ворог намагався покращити тактичне положення.

"На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 25 атак біля Новобахмутівки, Авдіївки та ще 9 атак поблизу Невельського Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався прорвати оборону наших військ", - йдеться у повідомленні Генштабу.

Крім того, на Мар’їнському напрямку ворог 20 разів намагався покращити тактичне положення. Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області.

На Шахтарському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів, однак завдав авіаційних ударів, артилерійських та мінометних обстрілів.

На Запорізькому напрямку Сили оборони відбили 2 атаки західніше Вербового та Роботиного Запорізької області, де ворог безуспішно намагався прорвати оборону наших військ.

Крім того, на Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити українські підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра, де ворог протягом доби здійснив 3 безуспішні спроби штурму позицій наших військ.

Ситуація на фронті

Як повідомляли аналітики ISW, майже на всіх ділянках фронту тривають позиційні бої. Зокрема, це стосується лінії Куп'янськ-Сватове, Бахмута, ділянки кордону Донецької та Запорізької областей та лівобережжя Херсонської області.

Росія заявляє про просування на кількох ділянках, але аналітики не знайшли підтверджень цим заявам.

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