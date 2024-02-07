Результативно відпрацювали артилерійські та авіаційні підрозділи ЗСУ.

Українські воїни активними діями завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Як йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ, впродовж минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 13 районах зосередження особового складу та по 2 зенітно-ракетних комплексах противника. Силами та засобами протиповітряної оборони України знищено одну керовану авіаційну ракету Х-59.

Крім того, підрозділи ракетних військ завдали ударів по 2 пунктах управління, 2 районах зосередження особового складу, 2 складах боєприпасів та 3 артилерійських засобах противника.

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Ситуація на фронті

Вчора російські загарбники атакували позиції українських військ відразу на декількох напрямках фронту. У Генштабі розповіли, що на передовій сталося 81 бойове зіткнення з противником. Зокрема, на Авдіївському напрямку було відбито 28 ворожих атак.

Водночас Сили оборони знищили одну керовану авіаційну ракету Х-59 російських окупантів.

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