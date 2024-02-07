Росія заявляє про просування на кількох ділянках, але аналітики не знайшли підтверджень цим заявам.

Майже на всіх ділянках фронту тривають позиційні бої. Зокрема, це стосується лінії Куп'янськ-Сватове, Бахмута, ділянки кордону Донецької та Запорізької областей та лівобережжя Херсонської області.

Як йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW), на лінії Куп'янськ-Сватове, підтверджених змін лінії фронту не було. Російські "воєнкори" стверджували, що війська РФ нібито просунулися поблизу Синьківки, але аналітики не знайшли візуального підтвердження.

Куп'янськ-Сватове-Кремінна

Позиційні бойові дії тривали на північний схід від Куп’янська в районі Синьківки та на південний схід від Куп’янська в районі Табаївки. Війська РФ нещодавно просунулися поблизу Кремінної, але 6 лютого не було жодних підтверджених змін лінії фронту в цьому районі.

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Водночас російські "воєнкори" стверджують, що війська РФ нібито просунулися на схід від Тернів і Ямполівки. Українські та російські джерела повідомляли про те, що позиційні бойові дії тривали на захід від Кремінної в районах Тернів, Торського та Ямполівки та на південь від Кремінної в районі Серебрянського лісництва, Білогорівки та Григорівки.

Бахмут

На північ від Бахмута війська РФ пішли в наступ. Геолокаційні кадри, опубліковані 3 лютого, підтверджують, що окупанти захопили Веселе. Це "перший випадок, коли ISW спостерігає візуальне підтвердження цих російських заяв".

6 лютого на цьому напрямку тривали позиційні бойові дії, але підтверджених змін на лінії фронту на цій ділянці не зафіксовано.

Українські та російські джерела стверджують, що позиційні бої тривали біля Богданівки, Іванівського та на південний захід від Бахмута в районі Кліщіївки.

Авдіївка

Геолокаційні кадри, опубліковані 5 лютого, показують, що ЗСУ нещодавно відновили обмежені тактичні позиції в житловому районі на півдні Авдіївки. Додаткові кадри вказують на те, що війська РФ нещодавно просунулися в північну Авдіївку.

Російські "воєнкори" заявляють, що окупанти просунулися в північно-західній частині Авдіївки вздовж вулиць Сапронова та Лесі Українки, неподалік, де геолоковані кадри вказують на просування росіян у північній частині Авдіївки, а також у районі кар’єру на північній околиці Авдіївки.

Низка мілблогерів РФ також стверджувала, що загарбники просунулися до одного кілометра в напрямку Первомайського (на південний захід від Авдіївки) і досягли південно-східної околиці населеного пункту. Аналітики ISW не помітили візуальних доказів, які б підтверджували ці твердження.

Голова Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш і речник української бригади, яка діє в Авдіївці, наголосили, що ситуація в цьому районі дуже складна і що війська РФ намагаються захопити місто "з політичних та інформаційних міркувань" перед "переобранням" у Росії диктатора Володимира Путіна в березні 2024 року.

Представник української бригади також заявив, що війська РФ оснащують свою бронетехніку системами РЕБ для захисту від безпілотників ЗСУ.

Геолокаційні кадри також підтверджують, що загарбники просунулися на південний захід від міста Донецька під час остаточно невдалого механізованого штурму цього району наприкінці січня. Аналітики знайшли підтвердження, що війська РФ просунулися на схід і південь від Новомихайлівки під час останніх поновлених механізованих атак на південь від населеного пункту.

Південний фронт

На ділянці кордону Донецької та Запорізької областей тривали позиційні бойові дії, однак підтверджених змін на цій ділянці лінії фронту не було. Російські джерела стверджували, що війська РФ досягли незначного прогресу поблизу Приютного (на південний захід від Великої Новосілки). Підтверджень цьому нема.

За словами російських джерел, позиційні бої тривали поблизу Урожайного та Старомайорського (обидва на південь від Великої Новосілки). Пов’язаний з Кремлем російський "воєнкор" поскаржився, що українські міни та безпілотники заважають операціям бронетехніки військ РФ, тому інтервенти можуть атакувати лише піхотою за підтримки артилерії та безпілотників.

Позиційні бойові дії також тривали на заході Запорізької області (поблизу Роботиного та на захід від Вербового), а також на східному (лівому) березі Херсонської області в районі Кринок. Російський "воєнкор" стверджував, що російські сили, які діють на Херсонському напрямку, надають перевагу локалізації та завданню ударів по українських операторах безпілотників.

Війна в Україні - останні новини

Українські воїни активними діями завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Впродовж минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 13 районах зосередження особового складу та по 2 зенітно-ракетних комплексах противника.

Крім того, підрозділи ракетних військ завдали ударів по 2 пунктах управління, 2 районах зосередження особового складу, 2 складах боєприпасів та 3 артилерійських засобах противника.

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