Зокрема, ворог атакував на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар'їнському, Шахтарському, Запорізькому напрямках.

Упродовж доби російські окупанти атакували майже на всіх напрямках ділянки фронту. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України у вечірньому зведенні.

Зазначається, що протягом доби відбулось 50 бойових зіткнень. Зокрема, на Куп’янському напрямку нашими захисниками відбито 5 атак біля Синьківки Харківської області, де ворог намагався прорвати оборону наших військ, на Лиманському напрямку українські воїни відбили 3 атаки біля Діброви Донецької області та ще 3 - в районах Макіївки, Серебрянського лісництва Луганської області.

На Бахмутському напрямку, як поінформували в Генштабі, Силами оборони відбито 5 атак поблизу Васюківки, Богданівки, Іванівського та Кліщіївки Донецької області, де ворог, безуспішно намагався покращити тактичне положення.

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"На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 3 атаки неподалік Авдіївки та ще 5 - поблизу Первомайського та Невельського Донецької області. На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Георгіївки та Новомихайлівки Донецької області. Тут окупанти, за підтримки авіації, 9 разів безуспішно намагалися покращити тактичне положення. На Шахтарському напрямку нашими захисниками відбито 2 атаки ворога південніше Золотої Ниви та східніше Старомайорського Донецької області", - йдеться у повідомленні.

Також в Генштабі заявили, що на Запорізькому напрямку нашими захисниками відбито атаку ворога біля Роботиного Запорізької області.

"В зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку ворог завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Качкарівка, Республіканець, Червоний Маяк, Зміївка, Новоберислав Херсонської області. Артилерійських обстрілів зазнали Херсон, Берислав, Садове Херсонської області. Ворог не відмовляється від наміру вибити українські підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби противник здійснив 7 безуспішних штурмів позицій наших військ", - мовиться у зведенні.

Війна в Україні - останні новини

Російські окупанти продовжують завдавати ударів як по військовим, так і цивільно об'єктам. Сили ППО знищили один ворожий дрон.

Минулої доби ворог всього завдав 48 ракетних та 112 авіаційних ударів, здійснив 73 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

В результаті російських терористичних атак, на жаль, є загиблі і поранені з цивільного населення, серед яких є діти. Руйнувань і пошкоджень зазнали понад 200 різних об'єктів цивільної інфраструктури в Києві та Київській області, Харкові та Павлограді Дніпропетровської області.

Минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 10 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, двох зенітно-ракетних комплексах та пункту управління противника. Також силами і засобами протиповітряної оборони України знищено 15 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55, п'ять балістичних ракет "Іскандер-М", дві керовані авіаційні ракети Х-59.

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