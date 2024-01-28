Водночас ЗСУ утримують позиції та ліквідували за добу майже 80 окупантів.

На одному з напрямків російська армія застосувала рекордну кількість безпілотників-вбивць. Про це повідомляє пресслужба оперативного командування "Південь".

За даними відомства, протягом бойової доби (з 7.00 до 7.00) агресор встановив своєрідний рекорд у застосуванні дронів по прифронтових населених пунктах.

"В нашій зоні відповідальності встановлено своєрідний рекорд: 80 FPV-дронів та 27 скидів боєприпасів з БпЛА інших модифікацій. Вибухи лунали у Садовому, Качкарівці, Тягинці, Веселому, Золотій Балці, Антонівці, Кринках, Інгульці, Бериславі, Саблуківці Херсонської області, також "повітряні агресори" фіксувалися в Куцурубській громаді Миколаївщини", - йдеться у повідомленні.

Внаслідок цих атак в Бериславі загинула цивільна людина, ще одна людина отримала поранення. Пошкоджено два приватні будинки та автомобіль, уточнив ОК "Південь".

Під час ефіру у телемарафоні керівник об’єднаного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк розповіла, що РФ постійно змінює тактику - вишукує способи обійти системи ППО України. Для цього противник випробує різні висоти для запуску "Шахедів", зокрема, зі сторони Чорного моря. Це ускладнює виявлення дронів за звуком.

"Також окупанти використовують тимчасово окуповану територію як основний відрізок шляху, за яким прямують "Шахеди", - додала Гуменюк.

За її словами, противник продовжує формування оборонних споруд на південному напрямку, а другий та третій його рубежі вже потужно укріплені. У північній частині тимчасово окупованого Криму противник зосереджений на спорудженні оборонних укріплень, бо Сили оборони стають надто близько до цих рубежів.

Окрім того, за словами Гуменюк, російська армія мінує території України, де вибухові пристрої, встановлені окупантами вздовж урізу води, були переміщені бурхливим потоком влітку 2023 року під час підриву Каховської ГЕС.

Як зазначають у Силах оборони, двічі за минулу добу наважились окупанти провести штурмові дії, але, зазнавши втрат, відійшли.

"Наші воїни продовжують заходи щодо розширення плацдарму, міцно тримаючи позиції, відбиваючи штурми. Завдають вогневого ураження по місцях дислокації ворога, його позиціях і тилах", - наголошують у ЗСУ.

Наразі відомо, що за минулу добу на лівому березі стало менше на 77 окупантів. Знищено гармату противника, дві одиниці автомобільної техніки, одна з яких була з боєкомплектом. На брухт пущено два човни, квадрокоптер типу "Мавік-3".

"Знищено польовий пункт боєпостачання та спостережний пункт. Наразі втрати противника уточнюються", - додали у пресслужбі.

Армія Росії вдарила дронами по Херсонщині

Напередодні окупанти застосували шість FPV-дронів та скинули з БпЛА різних модифікацій 19 осколкових боєприпасів по населенню Херсонщини. Внаслідок застосування одного з FPV-дронів було пошкоджено цивільний автомобіль, але жертв серед населення не фіксувалося. Також FPV-дрони окупанти запустили по Очаківській та Куцурубській громадах, але вони були відбиті підрозділами ЗСУ на Миколаївщині.

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