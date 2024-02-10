Понад дві третини всіх атак припало на Авдіївський та Мар'їнський напрямки.

Російські загарбницькі війська найбільше намагаються штурмувати українські позиції на Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Про це йдеться в оперативній інформації Генерального штабу ЗСУ у соціальній мережі Facebook.

"Протягом доби відбулось 87 бойових зіткнень", - йдеться у зведенні.

За даними Генштабу, на Куп’янському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів, однак під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів.

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Водночас на Лиманському напрямку українськими воїнами відбито 6 атак біля Тернів, південно-східніше Виїмки, Роздолівки Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався прорвати оборону українських військ. Також на Бахмутському напрямку Силами оборони відбито 9 атак поблизу Богданівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки Донецької області, де ворог безуспішно намагався покращити тактичне положення.

На Авдіївському напрямку українськими захисниками відбито 22 атаки в районах Новобахмутівки, Авдіївки та ще 10 атак біля Сєверного, Тоненького та Невельського Донецької області, де ворог намагався прорвати оборону українських військ. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали понад 15 населених пунктів.

Разом з тим, на Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога неподалік Георгіївки та Новомихайлівки Донецької області. У цій місцевості окупанти 31 раз намагалися покращити тактичне положення.

На Шахтарському напрямку українськими захисниками відбито атаку ворога біля Водяного Донецької області. Противник завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Вугледар Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів.

Водночас на Запорізькому напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів, однак обстріляв з артилерії та мінометів близько 20 населених пунктів.

"В зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити українські підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Зокрема, протягом доби здійснено 1 безуспішну спробу штурму позицій українських військ", - зазначають у Генштабі.

у Генштабі також повідомили, що протягом доби підрозділи ракетних військ завдали ударів по 3 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 1 пункту управління та 2 артилерійських засобах противника.

Ситуація під Авдіївкою - що відомо

Як повідомляв УНІАН, раніше німецький експерт Bild з аналізу відкритих даних Юліан Рьопке вказав, що російські окупанти перерізали залізничну лінію в центрі Авдіївки в районі вулиці Чистякова. Їм залишилось всього 700 метрів до Індустріального проспекту - єдиної дороги, яка пов'язує місто з підконтрольною Україні територією.

Водночас в ОСУВ "Таврія" наголошують, що ЗСУ посилюють рубіж блокування та виставляють додаткові вогневі позиції, а логістичне постачання все ще продовжується.

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