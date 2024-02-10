Водночас в ОСУВ "Таврія" наголошують, що ЗСУ посилюють рубіж блокування та виставляють додаткові вогневі позиції, а логістичне постачання все ще продовжується.

Російські окупанти перерізали залізничну лінію в центрі Авдіївки в районі вулиці Чистякова. Їм залишилось всього 700 метрів до Індустріального проспекту - єдиної дороги, яка пов'язує місто з підконтрольною Україні територією.

"Український безпілотник скидає снаряд за снарядом на шістьох російських солдат, що наступають, проходять 700 метрів через Авдіївку. У результаті троє з них (як мінімум) поранені дроном. Але немає жодного українського солдата, який міг би протистояти їм у просуванні на захід", — повідомив експерт Bild з аналізу відкритих даних Юліан Рьопке, коментуючи відео.

За його словами, "падіння Авдіївки посилюється з кожним днем", а в міру посилення вуличних боїв співвідношення втрат стає все менш вигідним для ЗСУ. Він назвав ситуацію у місті "Бахмутом 2.0".

Командувач ОСУВ "Таврія" генерал Олександр Тарнавський повідомив, що окупанти зосередились на тому, щоб встановити повний контроль над логістичними шляхами на півночі Авдіївки на Донеччині.

"В операційній зоні ОСУВ "Таврія" ворог зараз зосереджує основні зусилля на Авдіївському напрямку. Задум російських агресорів зрозумілий: вони передусім хочуть встановити контроль над логістичними шляхами забезпечення наших підрозділів на північному фланзі", - написав він.

За словами Тарнавського, ЗСУ дають відсіч ворогу та продовжує нищити його техніку та особовий склад. Сили оборони посилюють рубіж блокування та виставляють додаткові вогневі позиції. Логістичне постачання продовжує здійснюватися.

"По всій нашій операційній зоні загалом за минулу добу ворог завдав 17 авіаударів, вчинив 57 штурмових дій та 599 артобстрілів. Наші захисники та захисниці стійко тримають оборону. Загальні втрати противника минулої доби склали: 361 російський окупант та 13 одиниць військової техніки, не враховуючи БпЛА. Зокрема, це 2 танки, 1 бойова бронемашина, 1 артсистема, 6 автомобілів та 3 одиниці спеціальної техніки. Також українські сили оборони знищили 2 склади боєприпасів. Нейтралізовано або знищено 145 БпЛА різних типів", - розповів командувач.

Війна в Україні - оборона Авдіївки

Військовий оглядач Олександр Коваленко заявив, що головною метою російського наступу під Авдіївкою було створення "котла" і оточення українського гарнізону. Цей план провалився і тепер РФ змушена вести міські бої.

The Telegraph сьогодні писав, що незважаючи на жахливі людські жертви, сили Володимира Путіна, схоже, нарешті опинилися на межі захоплення Авдіївки - або того, що від неї залишилося. Стверджується, що якби Україна мала хоча б половину боєприпасів, які Росія використовує кожен день, у неї зараз була б набагато краща картина всюди.

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