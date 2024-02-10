Ворог наступав на Авдіївському, Мар’їнському, Шахтарському, Запорізькому, Херсонському, Лиманському, Бахмутському та Куп’янському напрямках.

Протягом минулої доби, 9 лютого, на фронті між Збройними силами України та російськими окупантами відбулося 111 бойових зіткнень.

Як повідомляє Генштаб у ранковому зведенні, на Куп’янському напрямку Сили оборони відбили 11 атак біля Синьківки та Іванівки Харківської області.

На Лиманському напрямку ворог здійснив 14 атак поблизу Білогорівки Луганської області та Тернів, Ямполівки Донецької області, але успіху не мав. Ще 22 спроби штурмів було на Бахмутському напрямку неподалік Богданівки, Іванівського та Кліщіївки Донецької області.

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"На Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат. Так, Сили оборони протягом минулої доби відбили 21 атаку ворога в районах Новобахмутівки, Авдіївки та ще 12 атак біля Первомайського, Невельського Донецької області", - розповіли у відомстві.

На Мар’їнському напрямку бої велись поблизу Георгіївки та Новомихайлівки Донецької області. Там ЗСУ відбили 19 атак. На Шахтарському напрямку було росіяни здійснили 2 атаки південніше Золотої Ниви Донецької області та північніше Приютного Запорізької області, але успіху не мали. На Запорізькому напрямку наші воїни стримали три атаки окупантів західніше Новопокровки, Вербового та в районі Роботиного.

"На Херсонському напрямку українські воїни продовжують утримання позицій та відбиття штурмів окупаційних військ. Незважаючи на значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Так, протягом минулої доби противник здійснив 4 безуспішні штурмові дії", - додали у Генштабі.

Війна в Україні - останні новини

Як повідомляв УНІАН, в операційній зоні ОСУВ "Таврія" російські окупанти дедалі частіше вчиняють хімічні атаки. За добу росіяни здійснили 6 скидів із БпЛА боєприпасів із хімічною речовиною сльозогінно-задушливої дії хлорпікрин (імовірно, гранати К-51).

Українська армія змушена вистрілювати на день лише близько третини від тієї кількості снарядів, яка необхідна для оборони власних позицій. Ця ситуація є результатом зупинки американської допомоги та нездатності ЄС виконати взяті на себе зобов’язання по снарядах, пише Financial Times.

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